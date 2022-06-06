韓企業界捐快篩助台對抗疫情 韓駐台代表轉交

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韓國全國經濟人聯合會6日透過駐台北韓國代表部代表鄭炳元（左2）捐贈台灣5000份快篩試劑，由中華民國國際經濟合作協會韓國委員會主任委員莊碩漢（右2）代表接受。中央社記者鄭傑文攝 111年6月6日

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）為協助台灣對抗疫情，韓國重要經貿團體「全國經濟人聯合會」今天捐贈台灣5千份快篩試劑，由駐台北韓國代表部代表鄭炳元轉交中華民國國際經濟合作協會（CIECA），快篩劑將再交由外交部分發運用。

鄭炳元表示，全國經濟人聯合會（The Federation of Korean Industries, FKI）是韓國具代表性的經貿協會，雖然捐助數量不是很多，但對台韓交流具深厚象徵意義，台韓是鄰居應互相幫助，台韓各方面交流發展都令人刮目相看，韓國是台灣第5大貿易夥伴，疫情前雙邊互訪密切，盼透過此捐贈儀式讓台韓友誼更上一層樓，快篩試劑也能獲得妥善運用，幫助台灣人早日恢復正常生活。

中華民國國際經濟合作協會韓國委員會主委莊碩漢、副主委董思齊、秘書長吳立民今天皆出席捐贈儀式。莊碩漢致贈感謝狀請鄭炳元轉達給韓國全經聯。

莊碩漢表示，國經協會與韓國全經聯關係緊密，1968年起每年輪流在台韓兩國主辦雙邊聯席會議，搭建兩國企業界溝通管道，推動台韓經貿交流發展。2020年疫情高峰時台韓聯席會議曾暫停一年，去年以視訊方式舉行第45屆台韓經濟聯席會議，今年規劃10月由全經聯率團來台舉行第46屆會議，深化雙方合作關係。

莊碩漢指出，台灣正處於疫情上升期，快篩成為普遍需求的產品，感謝全經聯能及時捐贈快篩試劑，這是全經聯第三度對台灣伸出援手，全經聯1999年曾針對九二一地震捐贈20萬美元給台灣，2009年曾針對八八水災捐贈30萬美元，凸顯台韓兩國民間情誼長存，這次韓方捐贈的快篩將轉交給外交部分配使用。

莊碩漢表示，韓國已經開放國門，台灣應該在疫情高峰之後也會逐漸對外開放，屆時相信台韓會恢復往日密切的實體交流。

駐台北韓國代表處表示，為促成本次捐贈事宜，駐台北韓國代表部、大韓貿易投資振興公社 （KOTRA）、台北韓國貿易館與全國經濟人聯合會保持緊密協商，協助快篩試劑安全轉交予台灣。

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駐台北韓國代表處表示，台灣為韓國第五大貿易對象，2021年雙方貿易額創下478億美元，COVID-19疫情前的2019年，雙方互訪人次達到250萬，韓國與台灣長期維持活躍的經貿與人員交流。

駐台北韓國代表處指出，韓國全國經濟人聯合會是1961年由民間商務人士自發成立的民間綜合經貿團體。1968年與中華民國工商協進會（CNAIC）創立韓台經濟協力委員會，目前則與CIECA共同舉辦韓台經濟聯席會議。（編輯：黃國倫）1110606