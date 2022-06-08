斯洛伐克國會友台主席喊我是台灣人 稱應效法立陶宛退出17+1

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斯洛伐克聯合訪團8日在台北舉行記者會，斯國國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）表示，他可以在此驕傲地說「我是台灣人」，「因為你們值得我們站在你們背後力挺！」中央社記者張皓安攝 111年6月8日

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）斯洛伐克聯合訪團今天舉行記者會，斯國國會友台主席歐舒斯基（Peter Osuský）認為，斯洛伐克應效法立陶宛，逐步退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，因為台灣在斯洛伐克是比中國更重要的投資者。

歐舒斯基說，他不是神，推動台斯關係只能一步步盡力而為，但他可引用甘迺迪（John F. Kennedy）在柏林圍牆的演說來自述心情，甘迺迪說他是柏林人，他可以在此驕傲地說「我是台灣人」，「因為你們值得我們站在你們背後力挺！」

斯洛伐克聯合訪團5日至10日訪台，率團者為斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、歐舒斯基及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）。 訪團今天在外交部舉行記者會，明天將前往高雄市，於周五簽署布拉提斯拉瓦省與高雄市間的「夥伴締盟協定」。

針對立陶宛外長昨天在訪日時再度呼籲歐盟各國退出17+1，歐舒斯基說，他個人認為斯洛伐克應退出該機制，因為或許很多人不清楚，台灣在斯洛伐克其實是比中國更重要的投資者，「就算中國把投資一夕撤光，我們桌上還是會有食物，不會發生什麼事」， 因此斯國應正視真正投資夥伴。

歐舒斯基並盛讚，立陶宛率先將駐館正名為台灣代表處是「英雄行徑」，台灣在斯洛伐克的辦公室作為台斯橋樑，也該被正名為「大使館」而非代表處，駐斯代表該正名為「大使」，允許公開懸掛中華民國國旗，「若所有民主國家都團結做這樣的事，站在台灣背後撐腰，中共政權就無計可施了。」

不過對於斯洛伐克是否可能正式給予台灣外交承認，歐舒斯基坦言，歐盟整體都受限於一個中國政策框架，很難讓僅有5百萬人的斯國當先鋒去扭轉，只能一步一步做，除非英、德等大國先轉向，小國才較可能轉向。

歐舒斯基表示，遺憾的是歐洲有向邪惡低頭的傳統，之前許多國家姑息希特勒，不願起身對抗，造成二戰慘劇，他盼這次歐盟因為俄羅斯侵略醒過來，對可能引發同樣危險的中國採取不同態度。斯洛伐克外交大方向是支持台灣，「斯國承認台灣是我的願望，但要漸進做，從小事開始。」

歐舒斯基生動比出「摀嘴」手勢說，有時人們會安於保持現狀，但該說的話一定要張口大聲說，他7月將赴英國參加「歐洲安全暨合作組織議會大會」（OSCE），屆時他將努力提出挺台議案，支持台灣公平參與國際組織，「像北京這種戕害西藏、新疆人權的邪惡政權，就算GDP很高也不能姑息。」

他強調，因為深信民主自由，他不怕中國壓力，以後有機會也會再來台灣，並積極邀請台灣政要造訪斯洛伐克。

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歐舒斯基說，台灣應可在國際使用自己的官方名字中華民國（ROC），不必使用台灣，因為中華民國代表了民主中國的誕生，世界應承認民主中國，不是共產中國。

斯國訪問團員另包括議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）、議員齊阿克（Miroslav Ziak）、議員史丹奇克（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等。（編輯：蘇龍麒）1110608