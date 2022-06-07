斯洛伐克副議長：站在台灣身後 不妥協外界阻撓

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（中央社記者溫貴香台北7日電）斯洛伐克國會副議長勞倫契克今天表示，斯洛伐克站在台灣的身後，不會因為外界的阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。台斯兩國都走過一段漫長又坎坷的道路，因此十分珍惜民主和自由。

總統蔡英文上午在總統府接見斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團，總統致詞時首先歡迎斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）首次來台訪問，也歡迎德若巴（Juraj Droba）省長及歐舒斯基（Peter Osuský）主席再次訪問台灣。

勞倫契克致詞時表示，他身為斯洛伐克國會副議長，和議員們深感榮幸，能與地理距離遙遠，但心靈彼此貼近民主的中華民國（台灣）最高領袖相會。

他說，台灣與斯洛伐克肩並肩共同走在艱難的疫情時代，全球疫情雖然是非常嚴峻的考驗，卻也促成兩國更多友誼之橋的建構及合作的實現。

勞倫契克提到，斯洛伐克永遠不會忘記在疫情最艱難的那段日子裡，台灣提供的無私援助，成千上萬個醫療口罩讓斯國眾多國民免於感染。而台灣為了感謝斯洛伐克提供的疫苗，特地在夜幕之下的台北101上點燈「感謝斯洛伐克」，也讓他們深受感動與難忘。

為感謝斯洛伐克捐贈台灣16萬劑AZ疫苗，台北101大樓外牆打字點燈，表達感謝之意。（中央社檔案照片）

勞倫契克說，在斯洛伐克國會的台灣好朋友，比如像歐舒斯基議員，也支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）。此外，在斯洛伐克的台灣好朋友也高度讚揚兩國在經貿等各領域已經展開的合作，尤其是為斯國國民提供就業機會，以及發展斯國經濟的台灣投資。

勞倫契克表示，斯洛伐克就站在台灣的身後，不會因為外界的阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。為實現民主，台斯兩國都走過一段漫長又坎坷的道路，因此十分珍惜民主和自由。

他也認為，蔡總統正是台灣與台灣人民民主與自由的化身。

隨後，布拉提斯拉瓦省省長德若巴致詞表示，台灣是斯洛伐克長期非常重要的夥伴，尤其近幾年來，兩國高層互訪非常頻繁。

德若巴提到，長期在政治領域工作，後來擔任布拉提斯拉瓦省省長。這次來到台灣，目的是與高雄市簽訂與布拉提斯拉瓦省的夥伴協定。他認為，這種全球化的合作，正是因為各個小城市、各個不同地區的合作，而顯得更加豐富多彩。

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他作為省長，會非常積極推薦與高雄的各項合作，比如在科技領域、經貿領域，同時也期待在這兩個城市和省之間年輕學者及年輕人的互訪。布拉提斯拉瓦可以提供台灣的學者們、孩子們很棒的、多元的、很寬廣的視野，可以讓他們有很多機會去學習。

德若巴也誠摯邀請蔡總統，在未來條件許可的情況下，有機會訪問布拉提斯拉瓦省，「在這裡，我們會永遠為妳準備紅色地毯」。（編輯：林興盟）1110607