斯洛伐克訪團抵台 國會副議長：以行動支持台灣

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斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）（前右4）與聯合訪問團成員，搭乘長榮航空公司班機在5日上午抵達桃園國際機場，由外交部政務次長曾厚仁（前左3）代表前往B9國賓門接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）斯洛伐克國會副議長勞倫契克今天率訪團抵台，推動台斯國會及城市交流，深化經貿及科技等各領域合作，勞倫契克發表簡短談話表示，斯洛伐克支持台灣，這次的來訪就是證明。

勞倫契克（Milan Laurencik）與聯合訪問團成員，搭乘長榮航空公司BR-66班機在上午7時21分降落於桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往B9國賓門接機，雙方以互碰手肘方式取代握手，斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）也到場迎接。

勞倫契克抵台後發表簡短談話表示，斯洛伐克支持台灣，這次的訪團就是證明。國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）說，很榮幸與副議長、議員們和布拉提斯拉瓦省（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）一起來台，布省是斯洛伐克最繁榮的地方。

德若巴指出，此行來台強化並支持雙方友誼，與中華民國台灣擁有良好的建設性關係，這次的行程滿檔，將和許多台灣官員會面，並計畫和高雄市簽訂夥伴締盟協定。

訪問團一行人隨後由工作人員引導禮遇通關後直接前往飯店，並在飯店完成採檢作業。

外交部發言人歐江安2日在例行記者會中說，繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，勞倫契克偕國會友台小組主席歐舒斯基及布拉提斯拉瓦省省長德若巴等國會議員及官員共10人，於5日到10日以外交泡泡方式訪台。

外交部指出，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；並將南下高雄由德若巴代表布拉提斯拉瓦省與高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定，舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

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外交部表示，吳釗燮與游錫堃將設宴款待訪團，吳釗燮並將頒贈「睦誼外交獎章」給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，並拜訪中研院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會。

外交部指出，這是2年疫情以來斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪台，充分顯示斯洛伐克政府不論中央或地方對於拓展台斯關係的高度重視。（編輯：謝雅竹）1110605

影片來源：CNA 北部地方組