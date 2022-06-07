總統接見斯洛伐克訪團 盼打造民主陣線做出貢獻

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，期待台灣與斯洛伐克在全球關注的議題上持續相互合作，建立更緊密的夥伴合作關係，於未來一起與理念相近的國家加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為台灣、世界做出更多貢獻。

總統上午在總統府接見斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，她感謝斯洛伐克對台灣的重視與情誼，這次籌組跨黨派代表團前來台灣進行國會與城市交流。

總統說，這幾年來，台灣與斯洛伐克的雙邊關係愈來愈密切，除了共同對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，一起在國際上創造的「善的循環」。

此外，國發會主委龔明鑫去年率團訪問斯洛伐克，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）也率團回訪，並且舉辦「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。

總統表示，在互動過程中，雙方簽署16項備忘錄，不論在研發創新、貿易拓銷或者太空、半導體等領域都有更深入的交流，今年看到包括工研院半導體參訪團以及國發會委託的台杉投資公司，也陸續到斯洛伐克參訪，相信將持續提升雙方產業合作關係。

總統說，今年世界衛生大會（WHA）剛閉幕不久，藉這個機會感謝斯國貴賓大力支持台灣參與WHA，尤其今年斯洛伐克國會在外交、衛生以及歐洲事務3個委員會，連續通過支持台灣參與WHA的決議案，這份情誼讓台灣非常感動。

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總統期待台灣與斯洛伐克在全球關注的議題上持續相互合作，建立更緊密的夥伴合作關係，就如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣與斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民，相信未來台灣與斯洛伐克能夠與理念相近的國家一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為台灣、為世界做出更多貢獻。

總統並表示，很高興斯國貴賓10日將見證布拉提斯拉瓦省與高雄市共同締結夥伴協定，促進雙邊經貿合作，她祝福訪問團行程一切順利。（編輯：郭無患）1110607

總統蔡英文（右2）7日上午在外交部長吳釗燮（右1）陪同下，接見斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團，向斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）（左2）、布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）（左1）致意。中央社記者鄭傑文攝 111年6月7日