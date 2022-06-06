接見斯洛伐克訪團 蘇貞昌批中國擋台灣加入WHA

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行政院長蘇貞昌（右）6日上午在行政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，與斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）（左）互贈禮物並合影。中央社記者謝佳璋攝 111年6月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團時說，中國用政治問題阻擋台灣加入WHA，其實都是無理，訪團來台可見證，中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言。

蘇貞昌上午在外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠等人陪同下，接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團。

蘇貞昌致詞時表示，台灣堅持自由民主、普世價值人權，不但成功對抗疫情，還能創造11年來經濟最好成績；台灣與斯洛伐克互動良好，國發會去年10月率66人代表團到斯洛伐克訪問，受到非常好的接待跟重視。

蘇貞昌說，斯洛伐克經濟部次長也不畏中國打壓，以行政專機直飛台灣，就經貿各方面簽署重要協議；感謝斯洛伐克支持台灣參加世界衛生大會（WHA）及各種重要國際場合。

蘇貞昌表示，當俄羅斯入侵烏克蘭，造成難民、老弱婦孺流離失所時，台灣提供250萬美元及350噸物資，幫助到斯洛伐克的烏克蘭難民，他要感謝斯洛伐克政府、國會大力協助，將台灣提供的物資送到烏克蘭境內。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）說，感謝台灣捐贈口罩，斯洛伐克也回贈疫苗報答，堅信戰勝疫情時，這是斯洛伐克與台灣友誼的珍貴時光；台灣醫學、科學進步，所以支持台灣參加WHA。

勞倫契克表示，台灣是斯洛伐克重要經濟夥伴，遠比共產的中國重要得多，斯洛伐克關注中共擴張主義，相信俄羅斯入侵烏克蘭時，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些反應；斯洛伐克有義務與民主陣營站在一起，為人民帶來最大福祉。

蘇貞昌則回應，台灣人民在總統蔡英文領導下，政府不只發展科技、經濟，更照顧民眾健康，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA、WHO（世界衛生組織），其實都是無理；而中國說要照顧台灣人健康，斯洛伐克訪團來台可親眼見證，中國講的都是謊言、不是事實。

布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）表示，非常期待跟高雄市簽署夥伴協議，能務實地在科技、教育方面緊密合作；蘇貞昌說，高雄市長陳其邁當選前也曾任國會議員、行政院副院長，陳其邁讓高雄建設突飛猛進，受人民歡迎，「貴省很會選夥伴城市」。（編輯：謝佳珍）1110606

行政院長蘇貞昌（右）6日上午在行政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，和斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）（左）碰肘致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月6日

行政院長蘇貞昌（前右）6日在行政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，和布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）（左）碰肘致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月6日

行政院長蘇貞昌（右）6日在行政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團並致詞。圖左為斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）。中央社記者謝佳璋攝 111年6月6日

行政院長蘇貞昌（圖）6日在行政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，表達歡迎之意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月6日