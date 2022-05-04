世衛大會將登場 斯洛伐克國會3委員會力挺台灣參與

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（中央社記者林育立柏林4日專電）世界衛生大會（WHA）即將登場，繼外交和衛生委員會後，斯洛伐克國會歐盟委員會日前也通過決議，支持台灣參與世衛。

第75屆世界衛生大會將於5月22日召開。斯洛伐克國會外交和衛生委員會4月26日雙雙通過決議，支持台灣以觀察員身份與會。

斯洛伐克國會歐盟委員會3日開會時也通過決議，高度肯定台灣的防疫成就，支持台灣以觀察員身分參與世衛大會及世界衛生組織（WHO）的所有會議、機制和活動。

斯洛伐克國會歐盟委員會在決議文表示，台灣抗疫經驗豐富，創造全球防疫的典範，並與國際社會分享技術和資源，展現人道主義精神。

決議文中並肯定台灣援助烏克蘭，抵抗俄羅斯的侵略，指出台灣願為全人類的健康福祉及人道關懷做出貢獻。

駐斯洛伐克代表李南陽對斯洛伐克國會短短一週內連續通過3個友台決議表示感謝，他指出斯洛伐克國會對台灣參與世衛的強力支持，為台斯關係創下里程碑。（編輯：韋樞）1110504