斯洛伐克國會副議長5日率團訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）外交部今天表示，斯洛伐克國會5日將組重量級聯合訪團抵台訪問6天，訪團成員包括，斯洛伐克國會副議長勞倫契克、國會友台小組主席歐舒斯基、布拉提斯拉瓦省長德若巴與多名國會議員。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；並將南下高雄由德若巴代表布拉斯提拉瓦省（Bratislava）與高雄市長陳其邁簽署「夥伴締盟協定」。

外交部指出，繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，斯勞倫契克（Milan Laurencik）、歐舒斯基（Peter Osusky）、德若巴（Juraj Droba）偕同國會議員及官員共10人，將於5到10日以外交泡泡方式訪台，以推動台斯國會及城市交流，並深化兩國經貿、科技各領域合作。

外交部對斯洛伐克訪團表達誠摯歡迎，這次訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務等4個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）、史丹奇克（Andrej Stancik）、布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市長瑞哈（Juraj Riha）及禮賓處官員等。

外交部表示，這是2年疫情以來斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪問台灣，充分顯示斯洛伐克政府不論中央或地方對於拓展台斯關係的高度重視。

外交部指出，吳釗燮與游錫堃將設宴款待訪團，吳釗燮並將頒贈「外交睦誼獎章」給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

訪團其他行程包括拜訪中研院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會。因高雄2020年底曾捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，訪團也將赴高雄簽署締盟協定，舉行招商說明會及參觀市政建設。

外交部指出，勞倫契克、歐舒斯基均為台灣長期友人，推動國會通過友台決議案不遺餘力；斯洛伐克國會去年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，今年國會外交、衛生及歐洲事務3個委員會於一週內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定台灣防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉。

外交部指出，在去年台灣疫苗短缺之際，勞倫契克及歐舒斯基敦促斯洛伐克政府捐贈台灣16萬劑疫苗，展現斯洛伐克國會對台灣的鼎力支持。

德若巴擔任國會議員期間曾3次訪台，並協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是德若巴二度以省長身分訪台。（編輯：蘇志宗）1110602