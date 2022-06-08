台斯簽署民商事司法協議 吳釗燮：兩國非凡里程碑

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）台灣與斯洛伐克今天簽署「民事暨商事司法合作協議」，這是台灣與歐盟國家簽署的首個民商事司法合作協議，即日起生效。出席見證儀式的外交部長吳釗燮強調，此協議是台斯雙邊關係的另一個非凡里程碑。

台灣與斯洛代克「民事暨商事司法合作協議」簽署儀式今天上午在外交部大禮堂舉行，由台灣駐斯洛伐克代表李南陽與斯洛伐克駐台經濟文化辦事處長博塔文代表雙方簽署。正在台灣訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）與訪團成員、司法院副院長蔡烱燉、法務部長蔡清祥、外交部歐洲司長陳立國等均出席觀禮。

勞倫契克致詞時表示，斯洛伐克俗諺說「 好協議創造好友誼」（Good deals make good friends） ，相信台斯簽署「民事暨商事司法合作協議」，除象徵台斯合作邁進一大步，將深化台斯友誼，也將增進雙方人民的生活福祉。

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吳釗燮表示，他很高興代表外交部見證台灣與斯洛伐克簽署「民事暨商事司法合作協議」，台灣與斯洛伐克的關係不斷深化擴大，在貿易投資、重點產業、科技、教育等領域合作密切，這是台灣與斯洛伐克達成的第5個協議。

吳釗燮表示，繼台灣和斯洛伐克去年簽署刑事司法合作協議後，現在兩國可以進行全面的司法合作，這一成就不僅象徵著台斯維護公民合法權益的決心，也凸顯彼此珍視的民主精神和價值觀，通過此一合作框架，台灣正在擴大人民的自由和權利，同時也加強與歐洲國家的聯繫。（編輯：郭無患）1110608