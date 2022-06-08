更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月出口420.8億美元 創歷年單月次高連23紅達陣
首頁 / 政治

台斯簽署民商事司法協議 法務部：追求通盤合作

2022/6/8 16:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北8日電）台灣與斯洛伐克今天簽署「民事暨商事司法合作協議」，法務部表示，協議揭櫫互相協助處理民事與商事個案請求事件等多項合作意願，追求雙方在民事暨商事領域的通盤合作。

法務部透過新聞稿表示，此協議即日起生效，也是台灣與歐盟國家間所簽署的首個民商事司法合作協議，是台灣與歐盟國家司法合作的重要里程碑。

法務部指出，此協議自民國110年2月起推動洽簽，經與斯國多次磋商，期間縱遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻疫情仍堅持不懈，並經外交部及駐斯洛伐克代表處全力協助，終於獲致共識。

法務部說，協議揭櫫多項合作意願，包含交換法律與民事及商事司法合作相關資訊、分享彼此實務合作經驗、互相協助處理民事與商事個案請求事件以及舉行定期諮商會議，追求雙方在民事暨商事領域的通盤合作等。

蔡清祥於簽署儀式致詞表示，台灣從未停止對國際社會有所貢獻，隨時準備好在民主法治的基礎上，與各國交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

司法院副院長蔡烱燉則說，本協議是繼越南後，第2件簽署的民事司法合作協議，也是首件商事司法合作協議，具有重大的指標意義，將提供台斯經貿及民間往來更有效率的司法程序協助，要特別感謝外交部、法務部等有關部門的支持與協助。

台灣與斯洛代克「民事暨商事司法合作協議」簽署儀式今天上午在外交部大禮堂舉行，由台灣駐斯洛伐克代表李南陽與斯洛伐克駐台經濟文化辦事處長博塔文代表雙方簽署。正在台灣訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）與訪團成員、司法院副院長蔡烱燉、法務部長蔡清祥、外交部歐洲司長陳立國等均出席觀禮。（編輯：李亨山）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族