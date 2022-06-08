獲頒外交獎章 斯國會友台主席：一息尚存就繼續挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部長吳釗燮今天頒發「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基。滿頭白髮的歐舒斯基真情流露地說，他半生皆活在共產鐵幕下，「只要我一息尚存，就會繼續跟台灣站在一起捍衛民主」。

歐舒斯基（Peter Osuský）並表示，他期盼總統蔡英文能正式受邀成為訪問斯洛伐克的外交貴賓，與同為女性的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）對談。

吳釗燮今天在外交部大禮堂頒發「睦誼外交獎章」給今年69歲的歐舒斯基，並在中午宴請斯洛伐克訪團。

吳釗燮盛讚，歐舒斯基是台灣的真朋友，斯國國會3個委員會今年在一週內連續通過3個挺台決議文，去年台灣疫苗短缺時，歐舒斯基也力促斯國政府捐贈台灣16萬劑疫苗，展現民主國家互相幫助的情誼。

歐舒斯基致詞時感性地說，他半生都活在共產鐵幕下，歷史替他打了疫苗，讓他深知人們應該團結捍衛民主，「因此跟2300萬愛好民主的台灣人站在一起，對我來說是再自然不過的事。」

歐舒斯基說，他的心是完全向台灣這個國家敞開的，因為台灣值得被全世界所有國家公平對待，他希望台灣有朝一日再也無須為了加入任何國際組織苦苦奮鬥，「台灣應該被國際接受、珍惜，因為台灣是一個超棒的國家」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

斯洛伐克聯合訪團5日至10日以外交泡泡方式訪台，成員包括斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、歐舒斯基，以及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）。

團員另包括議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）、議員齊阿克（Miroslav Ziak）、議員史丹奇克（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等。（編輯：郭無患）1110608