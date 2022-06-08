更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

獲頒外交獎章 斯國會友台主席：一息尚存就繼續挺台

2022/6/8 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部長吳釗燮今天頒發「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基。滿頭白髮的歐舒斯基真情流露地說，他半生皆活在共產鐵幕下，「只要我一息尚存，就會繼續跟台灣站在一起捍衛民主」。

歐舒斯基（Peter Osuský）並表示，他期盼總統蔡英文能正式受邀成為訪問斯洛伐克的外交貴賓，與同為女性的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）對談。

吳釗燮今天在外交部大禮堂頒發「睦誼外交獎章」給今年69歲的歐舒斯基，並在中午宴請斯洛伐克訪團。

吳釗燮盛讚，歐舒斯基是台灣的真朋友，斯國國會3個委員會今年在一週內連續通過3個挺台決議文，去年台灣疫苗短缺時，歐舒斯基也力促斯國政府捐贈台灣16萬劑疫苗，展現民主國家互相幫助的情誼。

歐舒斯基致詞時感性地說，他半生都活在共產鐵幕下，歷史替他打了疫苗，讓他深知人們應該團結捍衛民主，「因此跟2300萬愛好民主的台灣人站在一起，對我來說是再自然不過的事。」

歐舒斯基說，他的心是完全向台灣這個國家敞開的，因為台灣值得被全世界所有國家公平對待，他希望台灣有朝一日再也無須為了加入任何國際組織苦苦奮鬥，「台灣應該被國際接受、珍惜，因為台灣是一個超棒的國家」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

斯洛伐克聯合訪團5日至10日以外交泡泡方式訪台，成員包括斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、歐舒斯基，以及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）。

團員另包括議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）、議員齊阿克（Miroslav Ziak）、議員史丹奇克（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等。（編輯：郭無患）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族