韓駐台代表：韓台共享民主理念 期許關係更上一層樓【專訪】

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韓國駐台代表鄭炳元表示，韓國與台灣共享自由民主與人權等價值，相信未來韓台雙邊關係將「更上一層樓」。中央社記者張新偉攝 111年6月20日

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）韓國新總統尹錫悅5月10日上任，韓國駐台代表鄭炳元接受中央社專訪指出，相信未來韓台雙邊關係將「更上一層樓」，並強調，韓台半導體業間不是只有競爭關係，更具有可彼此合作的「互補關係」。

鄭炳元認為，韓台在各種新的區域多邊經貿架構下，可望有更多正面互動。他指出，韓國加入 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF），盼透過此一開放、包容、透明的機制處理全球性課題，韓台共享自由民主與人權等價值，未來在整個地區的自由貿易方面，理念相近經濟體間互動成長是可預見的。

鄭炳元外交資歷豐富，駐台前曾派駐加拿大、德國、印尼、荷蘭、斐濟、日本等國，被視為韓國外交部代表性的「日本通」；去年底來台赴任後十分活躍，已拜訪過多位部會首長與地方市長，此次是他首度接受台灣媒體專訪。

鄭炳元表示，韓台雙邊貿易規模近500億美元，是彼此第5大經貿往來夥伴，而疫情前互訪人次達250萬，是彼此第3大觀光客來源，他身為駐台代表，盼從「建立機制」與「擴大文化與人際交流」兩大方向，讓過去已蓬勃發展的韓台關係進一步提升。

在建立機制方面，鄭炳元舉例，他上任後簽署韓台「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，便利韓台人際交流，韓台去年底已簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定 」，雙方各自完成國內法定程序即可生效，將對韓台企業經營有很大助益。

此外，韓亞銀行（Hana Bank）今年4月來台設分行，以及研議討論韓台金融方面的合作備忘錄等，都可讓韓台金融合作更加蓬勃發展。

鄭炳元指出，今年4月澎湖外海發生船難，感謝台灣協助搜救韓籍船員，盼藉此事增加韓台未來在海巡救援領域方面的合作機會。

在擴大文化與人際交流方面，鄭炳元表示，專家預測下半年或明年疫情可望改善，希望韓台迅速恢復疫情前的熱烈交流；據他所知，很多台灣人喜歡韓國文化，例如看韓劇或聽韓國流行音樂，因此代表部將規劃更多介紹韓國古典或現代的文化活動。

他指出，今年11月上旬將舉辦Beauty-Full Korea的韓服服裝秀，明年適逢韓國台北代表部設立30週年，將規劃「韓國文化週」等相關慶祝活動；而舉辦韓服服裝秀，起因是注意到台灣民眾普遍較熟悉韓國現代流行文化，希望能藉此介紹韓國傳統習俗。

鄭炳元表示，尹錫悅總統上任後，他注意到很多台灣媒體期待韓台關係有更多發展，身為駐台代表，他認為韓台關係未來一定會更加發展，而此前提及的韓台間各項實質合作就是證明。

鄭炳元認為，韓台間另一脫穎而出的合作產業領域是「半導體」，韓國在記憶體晶片方面很出色，台灣則在晶圓代工居關鍵地位。

他表示，許多媒體誤解韓台半導體僅有競爭關係，但以2021年韓台貿易半導體產業所占比例看，韓國對台出口占44%，台灣對韓出口占67%，韓台半導體產品互相出口比例很高，這足以證明韓台間半導體既有競爭關係，亦有互補關係，韓台半導體產業的合作，在短、中期一定會看到成果。

談到區域多邊經貿架構，鄭炳元說，韓國是IPEF創立會員國之一，韓國未來將持續積極參加國際經濟合作架構，台灣與韓國一樣尊重自由與人權，雙方有共享價值，「未來在整個地區的自由貿易方面，理念相近經濟體間互動成長是可預見的」。

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鄭炳元說，韓國加入IPEF，起因是疫情後全球或區域共同面對的課題很多，不是單一經濟體可獨自面對解決，需透過多邊經濟架構尋找解決方案；IPEF的基本精神是開放、透明、包容，韓國政府希望透過此架構解決全球性問題。

鄭炳元表示，台灣也很期待加入IPEF，他注意到台美已簽定21世紀貿易倡議，且即將開會討論，未來台灣不管在區域、多邊或雙邊經濟合作，都有相同類似的議題跟關鍵課題；若能抓住共同議題，讓其他國家看到，朝彼此成長方向思考，對台灣未來加入多邊經濟架構一定會有優勢。（編輯：林克倫）1110620