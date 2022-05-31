三星英特爾高層會面 專家：6G通訊有很大合作空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）三星副會長李在鎔與英特爾執行長季辛格會面討論合作。產業研究人員認為，兩大廠合作可能從未來性、互補性出發，對台灣具潛在威脅，後續發展應密切留意。

韓國媒體報導，季辛格（Pat Gelsinger）在參加瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）後，飛往韓國訪問三星（Samsung）。雙方討論在下世代記憶體、系統晶片、晶圓、個人電腦與行動裝置等多項領域展開合作。

英特爾（Intel）及三星近年皆積極拓展晶圓代工版圖，兩公司討論合作，引發市場關注。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，英特爾與三星在晶圓代工處於競爭態勢，各有不同利益，兩公司在晶圓代工合作的可能性不大。

他表示，英特爾若與三星在晶圓代工領域合作，將僅是抱團取暖，不足為懼。雙方合作應會避開彼此競爭的晶圓代工領域，從未來性、互補性出發。

英特爾是全球最大邏輯晶片整合元件製造廠，擁有中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、可編程邏輯閘陣列（FPGA）、伺服器晶片及自駕車晶片等產品技術。

三星不只是全球記憶體龍頭廠，還擁有很多系統產品，包括白色家電、智慧手機、雲端伺服器及基地台等。楊瑞臨研判，英特爾與三星可能就下世代記憶體、先進封裝、以及邏輯晶片和記憶體異質整合展開合作。

楊瑞臨表示，英特爾與三星在6G通訊、人工智慧（AI）有很大合作發展空間，可能涵蓋雲端、網路及終端，雙方不排除共同制定系統規格，並擘劃技術藍圖。

不過，楊瑞臨說，英特爾與三星間仍存有猜疑，應不致快速達成大規模合作計畫，需要時間磨合，此外，兩公司也要考量各自生態系夥伴的可能反應。

英特爾與三星為全球前兩大半導體廠，楊瑞臨表示，兩大巨頭碰面不可等閒視之，若共同合作對台灣具潛在威脅，後續進展與可能的綜效，值得台積電及其合作夥伴關注。

楊瑞臨預期，英特爾與三星若合作，可能促使台積電與記憶體廠美光（Micron）更緊密合作，此外，蘋果（Apple）與台積電的夥伴關係也將更加穩固。在自由市場中，兩大陣營壁壘將趨於明顯。（編輯：楊凱翔）1110531