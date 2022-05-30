李在鎔會英特爾CEO 韓媒：有望帶動韓美半導體合作

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國三星電子副會長李在鎔今天與正在韓國訪問的英特爾（Intel）執行長基辛格會面討論晶片合作。業界認為，這次會面不只可能促成半導體兩大龍頭擴大合作，也可能帶動韓美相關業者進一步合作。

根據韓聯社、韓國日報等韓媒報導，李在鎔與基辛格（Pat Gelsinger）今天會議的內容包括新一代記憶體、設計系統半導體、晶圓代工、電腦與行動裝置等多項領域。三星電子的裝置解決方案（Device Solutions）部長慶桂顯、行動終端機的MX事業部長盧泰文、記憶體事業部長李禎培、晶圓代工事業部長崔時榮、系統LSI事業部長朴庸仁都與會。

三星電子與英特爾關係原就「亦敵亦友」，兩大巨頭在全球半導體市占率分占第一、二位。三星電子去年以823億美元銷售額打敗英特爾，時隔3年重回市占第一名寶座，雙方競爭激烈。

但各以記憶體及中央處理器CPU為主要優勢產品的三星與英特爾，在開發新一代記憶體上長期以來持續合作，測試記憶體與CPU相容性等。三星最新推出的筆記型電腦也搭載英特爾第12代Core處理器。

報導指出，英特爾去年3月雖宣布進攻晶圓代工市場，但實際上產能有限，基辛格也曾表示在特定技術及產品上，可能增加採用外部晶片。業界分析，英特爾將把重心放在自產主力商品CPU，晶片組等產品則交由三星或台積電代工。

也有業界人士認為，英特爾為解決國際半導體供給不均的問題，勢必要與掌握10奈米以下尖端技術的三星及台積電合作，李在鎔與基辛格這次會面就可能是雙方擴大合作的機會。

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而三星與英特爾的強強聯手，關係到的不只是兩家公司的發展，也被視為美國總統拜登與韓國總統尹錫悅日前在峰會提到的半導體同盟實例，可望帶動韓美兩國半導體產業更多領域合作，有助穩定國際供應鏈及次世代半導體產業發展。

拜登日前亞洲行訪問韓國，下飛機第一站就造訪位於京畿道平澤市的三星電子工廠，由李在鎔親自導覽。李在鎔致詞時表示期望韓美半導體進一步發展，拜登也強調將在半導體領域強化韓美兩國合作。（編輯：周永捷）1110530