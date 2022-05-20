英特爾力推節能資料中心 擬投資7億美元建實驗室

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）英特爾（Intel）積極創造具永續性的節能資料中心技術方案，推出首款Open IP浸沒式液體冷卻完整解決方案和參考設計，並將投資超過7億美元，打造巨型實驗室。

英特爾指出，浸沒式冷卻分為單相和兩相，單相只要利用液體流動的對流散熱，便可有效率地進行整體系統散熱；兩相則以液體蒸發能夠吸收更多熱量的理論基礎，能夠及時且有效地帶走更多的廢熱。

英特爾推出的資料中心浸沒式冷卻完整解決方案採用單相式液體冷卻，將伺服器浸入不導電的液體，目前已有許多系統整合商、散熱解決方案供應商表達高度興趣，近期將完成亞太區首次資料中心實際應用概念驗證，並逐步推展至亞太區以外的全球市場。

至於巨型實驗室，英特爾表示，實驗室將於今年在美國奧勒岡州希爾斯伯勒Jones Farm園區開始建造，預計2023年底落成。

另外，英特爾指出，巨型實驗室未來將專注於浸沒式冷卻、水資源利用效率，以及熱回收與再利用等領域，將全力推動英特爾資料中心的各項產品的認證、測試。

英特爾表示，實驗室也會舉行先進技術展示，讓客戶和合作夥伴能夠在實驗室中觀察與測試英特爾產品在資料中心環境的表現，以便加速新技術在整個生態系當中的應用。（編輯：楊凱翔）1110520