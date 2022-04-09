台灣網漫市場／「社內相親」漫改爆紅啟示錄 台灣IP開發曝2大難題

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熱門韓劇「社內相親」改編自網漫「我和社長相親相愛」。（圖取自KAKAO WEBTOON網頁kakaowebtoon.com）

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（中央社記者吳家豪台北9日電）Netflix漫改劇「社內相親」連續2週蟬聯非英語榜冠軍，為韓流再添一筆成功案例。網漫平台KAKAO WEBTOON觀察，台灣小說、網漫等IP如果想拓展海外市場，不只要思考如何轉換內容形式，還需評估哪些類型IP的國際接受度較高。

韓國內容娛樂公司Kakao Entertainment擁有「梨泰院Class」、「驅魔麵館」等超過8萬部原創IP（智慧財產權），堪稱韓國之最。旗下網漫平台KAKAO WEBTOON去年6月進軍台灣，上線後獲得Google Play漫畫類平台冠軍，至今累積下載超過60萬次，平均每天閱讀話次數達50萬話，付費閱讀用戶數也有翻倍成長。

●全球瘋「社長」 原著小說網漫觀看突破4.5億次

熱門韓劇「社內相親」改編自網漫「我和社長相親相愛」，描述霸道社長與小職員的浪漫愛情喜劇，故事老套卻還是廣受喜愛。這部作品2017年以網路小說形式在韓國連載，2018年由Kakao Entertainment轉為網漫，小說和網漫在全球觀看次數累積超過4.5億次。原著網漫在台灣KAKAO WEBTOON閱讀次數超過600萬次，點擊率成長近13倍。

Kakao Entertainment Taiwan執行長吳明修接受中央社專訪指出，「社內相親」的成功，帶動台灣KAKAO WEBTOON流量，新用戶數每天成長40%至50%，光是「社內相親」原著網漫流量就增加好幾倍，可說是超級IP。

吳明修分析，超級IP的特色是「男女通吃」，但這樣的IP並不多。網漫用戶對作品的喜好變化很快，平台需要每天、甚至每小時觀察活躍用戶走向，隨時調整營運方針和呈現哪些作品，讓男女用戶維持在比較健康的各半比例。

吳明修從小學到高中都在台灣唸書，對台灣相當熟悉。他說，台灣KAKAO WEBTOON除了引進韓國網漫，另一項重要任務是協助台灣本土IP拓展國際市場；不過在平台上線已10個月後，開發IP腳步卻略顯緩慢，主要面臨2大難題。

首先是內容形式轉換。吳明修以戲劇和電影等影視內容為例，台灣過去幾十年扶植不少本土導演和製作團隊，已累積一定成果和經驗；反觀輕小說、網漫在台灣相關人才相對不足，如何轉換成不同形式的內容，會是一個門檻。

另一項挑戰是台灣IP即使登上國際平台，能否讓全世界都買單。吳明修指出，「斯卡羅」、「誰是被害者」、「茶金」、「瀑布」、「華燈初上」都是很棒的台劇和電影，卻不一定符合美國觀眾口味。如果台灣內容團隊下一部作品想做出更高水準，就需要回收一定程度的資金，不能忽略全世界最大的幾個市場偏好。

吳明修期許KAKAO WEBTOON能扮演催化劑的角色，讓台灣IP更快傳播到其他國家獲得迴響，目前已聯繫輕小說平台，共同篩選台灣有哪些好的故事。

韓國內容娛樂公司Kakao Entertainment旗下網漫平台KAKAO WEBTOON去年6月在台灣上線，至今下載次數突破60萬次，Kakao Entertainment Taiwan執行長吳明修（圖）表示，期望今年用戶數能翻倍成長。中央社記者吳家豪攝 111年4月9日

●定位台灣網漫市場新手 今年拚用戶數翻倍

面對來台8年的同業LINE WEBTOON，吳明修自認KAKAO WEBTOON是台灣網漫市場「新手」，持續了解用戶對作品和使用介面的需求，努力縮短與同業差距。雖然總部對台灣營運成績沒有太多意見，他仍可以感受到要做得更好的無形壓力。

台灣KAKAO WEBTOON去年6月上線時，作品數不到60部，現在已超過120部，台灣團隊人數也從40多人增加到目前約80人，今年目標是台灣用戶數達翻倍成長。

吳明修表示，韓國網漫市場每年規模保守估計約新台幣250億元，台灣人口是韓國的一半，加上網漫起步較晚，粗估每年台灣漫畫市場規模約80億至90億元，還有很大的成長空間。

他認為，網漫市場不是一方得利就會造成另一方損失，並非「零和遊戲」，因為讀者看的話數越多，通常要付費越多，每個平台也會有自己的獨特IP。由於台灣網漫市場還很小，KAKAO WEBTOON需要跟同業一起吸引更多原本不看網漫的用戶加入，共同塑造市場良性氣氛。

自從網漫問世後，韓國是把它發揚光大的推手之一。根據韓國文化產業振興院（KOCCA）的調查，韓國網漫產業銷售額在2020年達到1.05兆韓元（約新台幣250億元），年增64.6%，是2017年加計手機閱讀漫畫數據以來，首度突破1兆韓元大關。KOCCA預估，網漫產業到2025年將成長超過80%。

即使在全世界最大的網漫市場日本，韓國科技公司包括Kakao和NAVER去年仍掌控超過70%市占率。Kakao集團旗下的日本網漫訂閱服務Piccoma於2016年推出，去年已躍居全世界營收第3大的非遊戲類App，僅次於抖音和YouTube。

網漫更逐漸扮演韓國內容產業的創意源頭，從2000年後期開始，韓國戲劇大量改編網漫。以職場新人視角描繪職場樣貌的電視劇「未生」，改編自同名網漫，2014年播出後獲得正面迴響，吸引串流影音平台Netflix的注意。

隨著「屍戰朝鮮」、Sweet Home、「地獄公使」推出後都在國際市場取得成功，Netflix也準備今年推出更多漫改劇搶市。（編輯：張良知）1110409