彭博：美國會議員相繼訪台 迫使拜登測試北京紅線

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台只是美國國會議員一連串行動中最受矚目的一次，美國國會動作的目的在迫使拜登政府測試北京當局的紅線，無論拜登願不願意。

彭博報導，根據台灣政府的聲明稿以及美國國會的差旅紀錄，過去10年來，至少已經有149名美國聯邦參議員和眾議員訪台。

參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員訪團昨天抵台訪問，同行的還有民主黨籍眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、民主黨籍眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、民主黨籍眾議員貝耶（Don Beyer） ，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

美國國會議員接連訪台，讓今年成為2016年以來最忙碌的一年。中國軍方也宣布在台海周邊海空域實戰化演練，「反擊」馬基訪台。

美國國會議員已經提出或通過多宗強化對台關係法案，其中包括台灣政策法案（Taiwan Policy Act）。這部法案將正式賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）地位。

拜登（Joe Biden）政府力圖修改法案內容，並警告這部法案恐破壞美國長久以來秉持的「一中」政策。

報導中表示，華府和國會的歧異不但可能引發誤判的風險，也可能讓美中這兩個世界經濟強權更廣泛的關係出現動盪。

在裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，拜登和中國國家主席習近平已著手準備兩人首次面對面會談。但裴洛西訪台讓雙方關稅、氣候變遷、國防和其他幾個議題會談全喊卡。

夏威夷東西中心（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）指出：「在美國社會對中國的主流看法日趨負面的情況下，國會兩黨議員現在看到利用台灣作為美德信號的價值。」他說，國會做出「戲劇化的姿態而未考慮對美國其他利害關係的後果」。

報導中說，國會議員更強硬的作法可能讓拜登只剩下一個選擇，那就是他寧願被國會山莊看輕，還是被北京當局看輕。舉例來說，裴洛西訪台逼得拜登向「萬能主席」（Chairman of Everything）習近平解釋，何以他連自家黨內的議員都管不住。

拜登上任以來已有33位國會議員訪台。相較之下，在川普整個總統任期則有35位。不過，川普任期最後一年由於爆發疫情，差旅受到影響。而在歐巴馬總統的第2個任期時，約有71名國會議員訪台。

過去10年來訪台的國會議員中，共和黨籍約占60%。不過今年訪台議員中，民主黨籍超過共和黨籍，兩者是13比7。

拜登和國會關於中國的下一場戰役可能聚焦在台灣政策法案，這部法案由民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出。兩人今年4月曾訪台。

根據英國衛報披露，一個英國國會代表團計畫今年訪台。立陶宛國會議長也表示，她打算和其他歐盟議會領袖討論聯合訪問台灣。

立法委員王定宇表示：「由於裴洛西訪台的關係，未來會有更多其他國家更高階官員訪台。這是外交前例。而這正是習近平所憂心的。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110815