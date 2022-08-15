接見美國會團 蔡總統盼台美簽署避免雙重課稅協定

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪團指出，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈；她並盼能和美國簽署「避免雙重課稅協定」，共同為台美雙方創造更多利基。

蔡總統今天上午在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團。

蔡總統致詞時首先歡迎訪團來到台灣，並指出，訪團值此關鍵時刻不遠千里來訪，用行動表達對台灣的友誼，她要代表所有台灣人民表達歡迎及感謝，訪團成員長期在美國國會堅定支持台灣，都是台灣非常重要的好朋友。

蔡總統說，馬基從1976年起擔任美國國會議員至今，1979年曾在美國國會參與「台灣關係法」審議，並且投票支持，這是促進台美關係發展的重要歷程。

蔡總統進一步指出，馬基自從擔任參議院外交委員會亞太小組主席以來，對台灣的支持更是不餘遺力，去年疫情期間，更積極協助台灣取得疫苗；對於馬基堅定支持台灣的情誼，她要致上最深的感謝。

蔡總統提到，今年，俄羅斯入侵烏克蘭已凸顯威權國家對世界秩序所帶來的威脅，中國日前在台灣周邊海域進行長時間軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平；台灣不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，亦持續向國際社會表達，台灣致力維護台海穩定現狀的決心。

蔡總統認為，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定；面對全球威權主義的擴張，台灣希望和共享民主價值的國際友人，深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。

蔡總統談到，今年6月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」首場會談，期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定；她也期盼馬基及議員們，對於這項議題，在美國國會給予台灣更多支持。

另外，蔡總統指出，台灣在半導體產業有長期的發展累積，樂意積極在美國投資布局。很高興看到美國跨黨派支持的「晶片法」已完成立法，相信會為台灣的半導體業者，提供更多前往美國投資的誘因。

蔡總統表示，台灣希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資創造更多利基。最後，她再次感謝訪團來訪，台灣會和美國共同攜手，堅定捍衛民主自由。

總統府表示，訪團成員包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等，由外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄在座。（編輯：林克倫）1110815