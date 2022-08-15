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美議員馬基率團訪台 紐時：月底前還有一團到訪

2022/8/15 12:03（8/15 12:09 更新）
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（中央社台北15日綜合外電報導）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨晚率團抵達台灣訪問。紐約時報報導，美國學者葛來儀表示，預計月底前有另一個國會代表團將訪問台灣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不到兩週前剛訪台，參議員馬基（Ed Markey）昨天再率領兩院跨黨派國會議員抵台訪問，預定今天晉見總統蔡英文。

紐時報導，分析人士表示，北京方面沒有立即做出回應，但5名美國國會議員在裴洛西訪台後不久便如此迅速訪台，很可能引發北京方面強烈反應，包括更多軍事演習。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這次訪問顯然是數個月前就計劃好，「許多國會議員想訪台以展現美國的支持」，她還說「預計另一個國會代表團將在月底前訪台」。

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這次代表團成員包括民主黨籍加州聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi），他是眾議院軍事委員會戰備小組委員會的主席，這個小組委員會能夠直接影響美國國防部在台灣軍事需求方面的支出。

喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）表示，中國很可能會對這次國會代表團訪台有所回應。他曾在美國前總統歐巴馬政府的國家安全會議（NSC）任職。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110815

葛來儀
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