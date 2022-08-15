美國會團訪台 中媒：共軍東部戰區組織強力軍事反制

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美國參議員馬基率團訪台，中國媒體報導，東部戰區可能在美國訪團訪台期間進行軍事反制。圖為眾議員魯文索（左1）、加勒曼帝（左2）、貝耶（右2）及羅德薇（右1）14日晚間抵台。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）

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（中央社台北15日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員團訪台，陸媒引述中國軍隊人士稱，東部戰區可能在美參議員率團訪台期間，在台島周邊海空域組織「強有力的軍事反制行動」。

海峽之聲廣播電台14日報導，據中國軍隊有關人士透露，針對美參議員率團「竄台」，東部戰區可能在其「竄台」期間在台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日訪台後，馬基（Ed Markey）率領的參眾議員5人訪問團14日抵台，展期2天訪台行程。

馬基抵台後在推特（Twitter）指出，他率領跨黨派國會代表團訪問台灣，是要重申美國對台支持，鼓勵台灣海峽的穩定及和平。

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外交部指出，訪團15日將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，也計劃拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

馬基訪台12天前，裴洛西訪台引起中國強烈反應，共軍接連多天在台灣周邊進行軍演，北京當局也宣布制裁裴洛西和她的直系親屬，並取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，這讓馬基此行格外受到外媒關注。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110815