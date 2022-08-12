中國對台灣軍演 路透：提供美國蒐集情報機會

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（中央社香港/華盛頓12日綜合外電報導）路透社報導，中國近日擴大在台灣周邊的軍事演習，意味著對外部干預台灣問題發出了前所未有的軍事和政治警告，但也為美國及其盟邦蒐集相關情報提供了機會。

區域各國外交官和安全分析家指出，中國上週4天密集演習以及本週的延長演習提供機會，可容仔細觀察中國未來擊退外國軍隊介入侵台行動所將使用的飛彈，以及指管通系統。

在戰略情報方面，演習提供了線索，可藉此了解中國封鎖台灣以作為侵台前奏曲或替代方案的能力，包括首次發射彈道飛彈越過台灣上空，以及模擬在台灣東岸對船艦進行海空攻擊。

兩名美國軍方官員承認，現正蒐集中國軍演資料，但也警告，此次中國軍演除了登上媒體頭條外，不太可能如同其他演習一般提供深入蒐集情報的機會。

不願具名的其中一名官員說，由於知道受到密切監視，因此中國不太可能在演習中採用最高明的戰術和戰略。

這兩名官員表示，中國動用的多數武器系統和飛彈似乎早已為美國所知，因此無法確定的是，過去數週期間還有什麼更多值得蒐集的中國軍力情報。

新加坡安全分析家許瑞麟指出，這些軍演提供了絕佳機會，可監視共軍的重要機構和部隊，諸如改革過後的東部戰區司令部，還有以充分協同和一體化方式並肩作戰的火箭軍與戰略支援部隊，而非武器。

許瑞麟表示：「我完全能預期到，美國會全方位蒐集情報，包括訊號、通訊和電子等情報。這個機會太好了， 不容錯過。」

他還說：「一旦蒐集對方的這種資料，就能找出弱點何在，有助於建立己方的反制和干擾系統。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110812