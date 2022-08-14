不畏中國軍演 美國參議員馬基率國會團訪問台灣

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）率領的參眾議員5人訪團今天搭機飛抵台灣，美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，訪團將於14至15日進行為期2天訪台行程。

AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，訪團成員包括：美國聯邦參議員艾德馬基（Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州），眾議員約翰．加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫．魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐．貝耶（Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州） ，以及眾議員阿沐阿．阿瑪塔．科爾曼．羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）。（編輯：林克倫）1110814

外交部常務次長俞大㵢（右）14日在桃園機場迎接美國參議院外委會亞太小組主席馬基（左）。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）

外交部北美司司長徐佑典（中）14日在松指部歡迎美國聯邦眾議員魯文索（左1）、加勒曼帝（左2）、聯邦眾議員貝耶（右2）及羅德薇（右1）抵台訪問。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）