空軍節致敬 總統：轟隆隆引擎聲是守護民主自由聲音

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文說，今天是空軍節，她謝謝所有保衛國家的空軍戰士，「轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音」，她並請民眾一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。

蔡總統今天透過臉書指出，捍衛領空是空軍的職責和使命，從過去到現在，國家的領空都是由一群不分晝夜、堅守崗位的第一線空軍弟兄姊妹守護著。謝謝過去所有捍衛家園的空軍戰士，也向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬。

蔡總統指出，這段期間，面對中國軍機侵擾，第一線的空軍弟兄姊妹不分日夜，隨時待命升空。前幾天，她也特地到空軍作戰指揮部，透過視訊的方式，為各飛行聯隊加油打氣。「我要跟大家說，轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音！」

蔡總統說，不只是空軍，全體國軍部隊也一樣，片刻都沒有鬆懈，全力加強戒備，守護國家安全。國軍的任務很繁重，也很辛苦，謝謝國軍弟兄姊妹守護大家的生活，大家一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油。（編輯：蘇志宗）1110814