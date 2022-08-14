駐印度代表處駁斥中國主張 感謝國際力挺台灣

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（中央社記者林行健新德里14日專電）中華民國駐印度代表處今天發布新聞稿，強調中國對台灣的主權主張毫無根據，呼籲國際社會共同譴責中國對台的軍事威脅，持續聲援民主台灣，並維護印太區域的自由與開放。

駐印度代表處新聞稿表示，中華民國創立於1912年，中華人民共和國創立於1949年，1945年台灣於二戰後回歸中華民國，由中華民國治理，中國共產政權未曾對台灣行使過一天主權。

新聞稿說：「中華民國（台灣）與中華人民共和國（中國）分別在民主與專制統治下各自運作，因此，中華人民共和國對台灣的主權主張不僅毫無根據，更是荒唐錯誤。這些是國際公認的事實，更是長年兩岸維持的現狀。」

駐印度代表處表示，台灣有權與全世界交朋友，中國持續恫嚇威脅各國不得與台灣正常交往，凸顯中國間接承認台灣不屬於中國的事實，徹底戳破所謂「一中」的詐騙謊言。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日訪台，中國4日起在台灣周邊海空域舉行實彈演習，駐印度代表處說，中國蓄意以武力改變台灣海峽現狀，已公然挑戰國際秩序，嚴重破壞台海及區域的和平與穩定。

新聞稿稱：「政府呼籲國際社會共同譴責中國對台的軍事威脅，籲請世界各國持續聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序，及印太區域的自由與開放。」

駐印度代表處表示，包括印度在內已有50餘國行政部門及國會議員呼籲有關各方自我克制、降低緊張、避免片面改變現狀，及聲援區域和平與穩定，台灣對此表示感謝。

新聞稿強調，台灣身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突或挑起爭端，會沉著應對中國不負責任的軍事脅迫，堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線。

新聞稿並稱，面對當前情勢，台灣政府除將積極強化自我防衛能力外，也將與美、日、印度等理念相近國家持續密切溝通協調，避免區域情勢升高，以維護台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。

駐印度代表處這篇新聞稿也已同時發給印度各主流媒體。

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另外，中國駐印度大使孫衛東昨天召開媒體座談會，向印度媒體記者聲稱裴洛西訪台是以美國為始作俑者的「政治鬧劇」，台灣自古屬於中國，並稱面對美國及民進黨的「倒行逆施」，中國必須「奮起反擊」。

印度部分媒體今天刊出孫衛東談話內容，但在報導中質問中國為何在以「一中原則」為前提，尋求印度支持中國主權的同時，卻又侵蝕印度邊界，為害印度主權。（編輯：高照芬）1110814