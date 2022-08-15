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美參議員馬基率團訪立院 強調捍衛自由民主價值

2022/8/15 14:39（8/15 14:59 更新）
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美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（左）率團訪台，15日拜會立法院外交及國防委員會，由召委、民進黨立委羅致政（前右）等人迎接。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（左）率團訪台，15日拜會立法院外交及國防委員會，由召委、民進黨立委羅致政（前右）等人迎接。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
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（中央社記者王揚宇台北15日電）美國聯邦參議員馬基14日率團抵台訪問，今天拜會立法院外交及國防委員會並舉行閉會會談。與會者轉述，美訪團方強調要共同捍衛自由民主價值，並討論美對台戰略應採清晰或模糊策略等議題。

美國在台協會（AIT）宣布，民主黨籍的馬基（Ed Markey）14日至15日率領國會跨黨派代表團訪問台灣，成員包括加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）等3位民主黨籍眾議員，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

馬基等人今天上午拜會立法院外交及國防委員會，並與召委、民進黨立委羅致政等朝野立委進行約一小時閉門會議，馬基與訪團成員離開立法院時，並未接受媒體採訪。

羅致政會後接受媒體聯訪表示，今天有8名立委、美方5位參、眾議員一起討論台美關係、區域安全與軍事現況等議題，會談中沒有談到具體軍售項目。

主持會議的羅致政說，他在會中強調馬基率領訪團此行訪問台灣，在時間點上來說非常重要也有特別意義，因為中國軍演的目的就是要嚇阻美國國會議員來台訪問，而馬基等人來台訪問，再次證明中國不能指使、要求別國政治人物能否來台訪問。

羅致政也說，台灣與美國有更多的軍事合作是必要的，尤其在平時就有有軍事合作，戰時才有辦法因應危機。

與會者轉述，會中美方人員曾徵詢在場立委意見，美國對台戰略是要採模糊還是清晰策略。

羅致政說，他希望美國採戰略清晰立場，而民主國家在軍事合作上，缺少台灣這一塊拼圖，台灣的參與是有必要的。

與會的民進黨立委何志偉受訪表示，他希望採有條件的戰略模糊，至於是什麼條件，大家可以討論；此外，他在會中也表示，當中共對台灣到處設下紅線時，台灣與民主自由的同盟們也應劃下一條更為明顯的紅線。

與會的民進黨立委王定宇則說，以往的戰略模糊或戰略清晰，指的是一中政策或是美國是否出兵協防台灣等，他認為，要傳遞清楚訊號給中國，不要讓中國誤判，而且台美在維護民主這件事情上，應該要清晰，美方也非常贊成，因此在維護民主上不應該有模糊地帶。

與會的民進黨立委趙天麟說，他在會中表達很多人擔心美國拜登政府在對台軍售案上，只限於不對稱軍售案，但他認為不對稱跟傳統戰力都很重要；他在會中也說，一個中國政策到了要檢討的時候，否則會影響台美正常交往；此外，與會台美雙方人士都認為共同捍衛自由民主價值極為重要。（編輯：郭無患）1110815

美國國會跨黨派代表團訪問台灣，15日拜會立法院外交及國防委員會，圖為訪團成員民主黨籍眾議員加勒曼帝（前中）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
美國國會跨黨派代表團訪問台灣，15日拜會立法院外交及國防委員會，圖為訪團成員民主黨籍眾議員加勒曼帝（前中）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員民主黨籍眾議員貝耶（左2）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員民主黨籍眾議員貝耶（左2）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員民主黨籍眾議員魯文索（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員民主黨籍眾議員魯文索（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員共和黨籍眾議員羅德薇（前中）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
圖為訪團成員共和黨籍眾議員羅德薇（前中）。中央社記者鄭傑文攝 111年8月15日
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