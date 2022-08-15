見蔡總統 美參議員馬基：因應挑戰 台灣展現自制力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基今天上午會見總統蔡英文時表示，在這個充滿不確定性的時候，必須要更加努力確保台灣的和平及穩定；他認為，在因應這個最大挑戰的時刻，台灣展現了不可置信的自制力及審慎。

總統蔡英文今天在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團。

馬基致詞時表示，訪團包括來自加州的加勒曼帝（John Garamendi）眾議員、來自維吉尼亞州的貝耶（Don Beyer）眾議員、來自加州的魯文索（Alan Lowenthal）眾議員、來自美屬薩摩亞的羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）眾議員。

總統蔡英文（左7）15日接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（左6）訪團，外交部長吳釗燮（右4）、AIT處長孫曉雅（左5）、國安會秘書長顧立雄（右5）也出席。圖左起為聯邦眾議員貝耶、羅德薇、魯文索、加勒曼帝。（總統府提供）

馬基說，他的夫人蘇珊（Susan）是一名醫生，此次同行來訪，她對於台灣的防疫成就感到非常敬佩。

馬基指出，身為參議院亞太小組主席，他長期以來都非常支持進一步深化台美關係。1979年擔任眾議員時對「台灣關係法」投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的；在那一次重要的立法後，他40年來對台美關係的支持，只有更加堅定。

馬基說，他對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。

他談到，台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔，而為了捍衛這些普世價值，卻每天都受到威脅。台灣在全球防疫也是一個領袖，在全球的科技及製造業、尤其是半導體產業，台灣更是領頭羊。當台灣的專業及領導作為能夠在世界上受到矚目，全世界都能夠因而受益。

馬基說，「全球合作暨訓練架構」（GCTF），是一個能夠展現台灣的人才絕佳的機制，包括公共衛生、能源安全、災害防救、女性賦權等領域。所以，必須進一步努力，讓台灣能夠加入全球性的討論，解決許多全球當前的挑戰，包括氣候威脅的議題等。

馬基指出，在這個充滿不確定性的時候，必須要更加努力確保台灣的和平及穩定。有一項道德義務，就是要積極防範任何不必要的衝突，而在因應這個最大挑戰的時刻，台灣也展現了不可置信的自制力及審慎。

馬基談到，麻州出身的美國著名思想家梭羅（Henry David Thoreau）曾經說過，所謂的朋友就是會彼此珍惜彼此的希望及夢想。

他說，他很期待傾聽蔡總統及許多台灣的朋友，有哪些夢想及希望。讓他們知道還能多做些什麼來進一步強化台美關係及維持台海的和平穩定。

他認為，台美關係深植在一個很重要的基礎上，也就是對於人權價值的承諾。此次的代表團是資深、跨黨派、跨院的訪問團，他非常榮幸能夠在和蔡總統同台站在一起，跟台灣站在一起。（編輯：蘇龍麒）1110815