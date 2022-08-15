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美國會團來訪 共軍在台灣週遭海空域實戰化演練

2022/8/15 15:37（8/15 16:40 更新）
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外交部常務次長俞大㵢14日在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月14日
外交部常務次長俞大㵢14日在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月14日
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（中央社台北15日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員團14日及15日訪台，中國解放軍東部戰區今午在官方微博發布，在台灣週遭海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

共軍東部戰區官方微博今天下午2時41分發布上述消息。東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅表示，15日解放軍東部戰區在台灣週邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

他說，這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日訪台後，馬基（Ed Markey）率領的參眾議員5人訪問團14日抵台，展期2天訪台行程。

馬基等人今天拜會立法院外交及國防委員會並舉行閉會會談。與會者轉述，美訪團方強調要共同捍衛自由民主價值，並討論美對台戰略應採清晰或模糊策略等議題。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110815

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