美國會團來訪 共軍在台灣週遭海空域實戰化演練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員團14日及15日訪台，中國解放軍東部戰區今午在官方微博發布，在台灣週遭海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

共軍東部戰區官方微博今天下午2時41分發布上述消息。東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅表示，15日解放軍東部戰區在台灣週邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

他說，這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日訪台後，馬基（Ed Markey）率領的參眾議員5人訪問團14日抵台，展期2天訪台行程。

馬基等人今天拜會立法院外交及國防委員會並舉行閉會會談。與會者轉述，美訪團方強調要共同捍衛自由民主價值，並討論美對台戰略應採清晰或模糊策略等議題。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110815