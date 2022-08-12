美智庫報告：黃海重要性十足 勿讓中國圈為內海

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（中央社台北12日綜合外電報導）美國智庫詹姆士敦基金會的報告指出，目前國際社會焦點多放在南海，但黃海戰略地位很重要，僅靠韓國無力阻止中國霸權，若黃海落入中國手中，美國和日本將後悔現在的無所作為。

韓國大陸戰略研究所首席研究員朴南泰（Joshua Nam Tae Park）近日發布於詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的報告指出，最近東北亞海域的頭條新聞聚焦在北京聲稱基於台灣是中國領土的原則，台灣海峽不應被視為國際水域。

國際都把焦點放在台灣身上，6月17日舉辦、有關黃海事務的「韓中海洋事務對話合作機制」會議幾乎無人關心。

中國東部海岸緊鄰4個海域，北端有黃海（韓國稱西海）。朴南泰指出，從安全和經濟角度看，黃海對中國可能最為重要。

中國重要的大型港口城市天津經由渤海與黃海相通，距首都北京僅120公里，因此在安全上至關重要。然而，儘管黃海具有重要的戰略意義，卻未引起外界太多關注。

從經濟上來看，黃海對中國也非常重要。中國西部以沙漠和山脈為主，東部則人口稠密，包括大連、青島、上海等大城市都位於緊鄰黃海的沿岸地區，占中國經濟很大比重。此外，渤海灣還有油田。

朴南泰表示，有鑑於黃海對中國的戰略和經濟價值，北京企圖阻絕外部勢力進入黃海也就不令人意外，尤其是美國。然而，中國企圖從本質上將黃海變成自己的領海，這種做法令韓國當局相當憂心。

他指出，如果中國實現把黃海內海化的目標，將同時大幅促進北京統一台灣。因為對於中國來說，完全控制黃海是成功犯台的先決條件。

朴南泰提到，為了實現強行統一台灣，中國將需要控制台灣北方的東海，以及南方的南海。由於日本在東海擁有強大海軍戰力，因此控制東海將是一大挑戰。為了在對抗日本的方面取得成功，中國必須確保黃海作為強大的後方作戰基地。

此外，透過封鎖黃海，中國可以分裂日本的海軍戰力。日本艦隊部署分為兩部分，一部分位於太平洋，另一部分在日本海，日本各島嶼介於太平洋與日本海之間。而從日本海前往東海的航道，須行經黃海的邊緣，因此中國若完全控制黃海，將限制日本支援防衛台灣的能力。

同樣地，如果中國完全控制黃海，也將阻斷駐紮於南韓西岸平澤市的駐韓美軍船隻運輸，這會妨礙對於台灣的支援。

朴南泰表示，韓國愈來愈擔心北京最終試圖把黃海變成中國的內海，因此開始將中國視為潛在軍事威脅。韓國海軍時常在黃海與中國艦艇相遇，韓國空軍也例行監測到中國軍機從黃海起飛，在朝鮮半島南部上空盤旋，不經通知進入韓國防空識別區。中國更是和俄羅斯在日本海舉行聯合空中演習。

他提到，近年來，美國軍方派遣偵察機監視中國在黃海的軍事活動。2020年8月25日，駐韓美軍派遣一架U-2偵察機前往渤海灣上空，但中國軍方先前已宣布於8月22日至26日在黃海和渤海灣設立禁飛區，並進行軍事演習。中國軍方發言人之後強烈譴責美軍派出偵察機。

朴南泰指出，美國對抗中國的相關舉措主要集中在南海和台灣海峽。但在此同時，受中國在黃海活動影響最深的韓國，在因應中國日益增長的海軍實力和獨斷方面卻沒有太多對策。

他表示，不幸的是，外部勢力對黃海的興趣相對較小。美國的心思都放在跟中國海軍於東北亞其他地區展開對抗，黃海似乎注定要成為中國的內海。

朴南泰更說到，僅憑韓國幾乎無法阻止甚至延緩這個結果。如果中國完全控制了黃海，那麼美國和日本肯定會為它們目前的不作為感到後悔。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110812