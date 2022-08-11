中國海事局：黃海南部11日起連3天實彈射擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中共解放軍在黃海南部演訓，中國海事局通知，11至13日期間每天上午9時至下午4時於黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。

據官方公布訊息，進行實彈射擊演習禁駛區域為「34-52N 120-00E、34-52N 120-13E、34-44N 120-13E和34-44N 120-00E」4點連線範圍內。

中國海事局先前宣布7月28日至8月15日期間上午8時至下午6時在黃海南部演訓，禁駛區域為「34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E」5點連線範圍內。

除了黃海南部實彈射擊演習外，中共解放軍日前也在渤海執行演訓；中國海事局最新公告顯示，13日上午6時至12時將進行實彈射擊，禁駛區域為「39-00N 120-30E、39-00N 121-00E、39-15N 121-00E、39-15N 120-30E」4點連線範圍內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

港媒香港01日前報導，美國眾議長議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台導致台海局勢緊張，中共解放軍進行圍台軍演，且追加黃海、渤海演訓，推估這是對於日本發出懲戒號令，「此番解放軍確有敲山震虎之意，在炮火之下，抗議之間，都忘了今年是中日建交50週年之時」。

報導指出，包括日本在內的G7集團和歐盟發表共同聲明指責中國導致台海緊張局勢升溫，呼籲中國不要用武力單方面改變現狀，中國對此不滿，取消中國外交部長王毅在柬埔寨金邊與日本外相的會晤，且不再安排；對於中國圍台軍演彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日本對此向中國表達強烈抗議。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110811