美國會團15日晉見蔡總統 府：此刻來訪展現堅定挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府發言人張惇涵今天表示，在中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定決心。

張惇涵晚間向媒體表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）晚間率訪問團抵達台灣，總統府表達誠摯歡迎。總統蔡英文15日上午在總統府接見訪問團；基於台美雙方協調默契，將於會後發布新聞資訊。

張惇涵表示，這次訪問團成員另包括，聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等，共5名跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

張惇涵指出，時值中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定的決心。

張惇涵表示，期盼透過這次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注的議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。

外交部晚間指出，訪團在台期間除晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並將拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

馬基參議員今天搭機抵達桃園機場，由外交部常務次長俞大㵢代表政府接機歡迎；另4名眾議員搭乘C-40行政專機於下午從日本橫田空軍基地起飛，晚間約7時抵達松山機場，由外交部北美司長徐佑典在空軍松指部歡迎訪團。（編輯：林克倫）1110814