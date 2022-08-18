蕭美琴：中國圍台軍演恫嚇 反提升各國訪台意願

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）台灣駐美代表蕭美琴今天受訪指出，中國以圍台軍事演習回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，反而促使其他國家的國會更有意願派團訪台。

中國對裴洛西訪台一事回以歷來最大規模的圍台軍演後，美國5位國會議員本週稍早也來台訪問。

白宮表示中國對裴洛西訪台一事「反應過度」，稱中國以此為藉口發射飛彈經過台灣上空並實施圍台軍事演訓，試圖改變台海現狀。

蕭美琴接受路透社訪問時表示，中國的所作所為，讓各國對訪台一事產生前所未有的興趣。

她指出，裴洛西造訪以來，「我們已看見其他國家的國會也有意訪台」，包括德國、加拿大、英國和日本等，可能派遣代表團訪台。

蕭美琴說：「被霸凌的受害者需要朋友。」她提到中國的軍事行動時表示，中國的行為促使世界更關注並同情我國處境。

加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）今天稍早表示，加國國會代表團計劃今年10月訪台。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）在裴洛西訪台後數天也來台參訪，中國外交部隨後宣布對愛格涅祭出制裁，暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域的交流合作。

記者提問，若美國期中選舉後由共和黨掌握聯邦眾議院多數，台灣屆時是否歡迎共和黨籍議長訪台，蕭美琴回答：「我們數十年來一直對國會代表團敞開大門歡迎，對任何政黨都是如此。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院。（中央社檔案照片）

裴洛西曾表示，她此行來訪是傳達一個信息，即中國無法阻擋世界領袖前來台灣。

中國駐美大使秦剛昨天被問及美國未來對台軍售議題時，向媒體表示：「我們當然要強烈反對美對台售武，這是美方在改變現狀，製造緊張局勢，阻撓我們實現和平統一的努力。」

台灣先前曾提到向美國採購部分武器遇到問題，像是肩射式「刺針」（Stinger）防空飛彈，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致供應鏈出現瓶頸時尤其如此。

蕭美琴表示，台灣正就國防優先事項及交付時間表與美國密切協調，且正積極解決國防產業供應鏈等問題。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110818