美議員訪台 雷根號部署菲律賓海支持自由開放印太

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（中央社雷根號航艦15日綜合外電報導）美國航空母艦雷根號正在菲律賓海巡航，支持「自由開放的印度太平洋區域」。航艦指揮官指出，有責任讓威脅地區和平者「清楚明白，今天不會是他們膽敢挑起戰端的時日」。

美國第7艦隊14日在聲明中指出，第5航空母艦打擊群的旗艦雷根號（USS Ronald Reagan）擁有4900名水兵，目前正在菲律賓海（Philippine Sea）作業，支持「自由開放的印度太平洋區域」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣後，中國從4日起在台灣周邊實施軍演作為回應，雷根號當時就在台灣東部海域部署。美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）昨天率領參眾議員5人訪團抵台，第7艦隊同日宣布雷根號在菲律賓海作業。

聲明引述第70特遣部隊/第5航艦打擊群司令唐諾利（Michael Donnelly）說：「不論區域內好戰國或脅迫國的活動是否增加，或被認為增加，美國海軍的任務，以及我們在印太地區的態勢或部署，都沒有改變。」

他強調：「這一切涉及到我們的核心目的，而那與和我們價值觀及對國際規範的理解志同道合的夥伴和盟友們一致。」

「作為前沿部署的水兵，雷根號上所有人都把我們的座右銘『藉助實力維護和平』銘記在心。」雷根號指揮官戈德哈默（Fred Goldhammer）指出：「…我們有責任保持這種持續高水準作戰的能力，讓那些若非如此將會威脅我們地區和平的人清楚明白，今天不會是他們膽敢挑起戰端的時日。」

雷根號是美國海軍唯一的前沿部署航艦，母港在日本橫須賀海軍基地。

聲明指出，第7艦隊是美國海軍最大的前沿部署艦隊，經常與35個海洋國家進行交流和展開行動，以維護自由開放的印度太平洋區域。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110815