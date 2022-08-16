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日華懇會長古屋圭司擬訪台 預定晉見蔡總統

2022/8/16 19:34（8/16 19:52 更新）
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日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司擬8月22至24日訪問台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司考慮8月22至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國防當局會談。

日本共同社報導，多位知情人士透露，古屋打算22至24日訪台，目前正在安排行程。他上一次訪台是2020年9月出席前總統李登輝的告別式。

報導說，美國眾議院議長裴洛西本月初訪台後，台灣海峽緊張升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。

日華議員懇談會由將近300名跨黨派國會議員組成，對台灣相當友好，已故首相安倍晉三生前擔任日華議員懇談會的顧問，扮演台日溝通管道的角色。今年3月日華議員懇談會年度總會在東京舉行時，安倍與蔡總統舉行線上對談，兩人都認為絕不容許以武力片面改變現狀的嘗試。言下之意，不容許中國試圖以武力片面改變台海現狀。（編輯：林憬屏）1110816

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