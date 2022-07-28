接見日本議員團 總統：台灣是區域安全關鍵防線 繼續深化合作[影]

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總統蔡英文（右）28日在總統府接見由日本前防衛大臣石破茂（左）率領的「思考日本安全保障議員之會」訪台團。中央社記者鄭傑文攝 111年7月28日

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天接見「思考日本安全保障議員之會」訪團表示，台灣是第一島鏈非常關鍵的防線，台灣會與日本以及其他民主夥伴，繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

總統上午在總統府接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團。總統說，訪團成員都是安保專家、是熟悉台灣的好朋友，在疫情趨緩之際專程組團來訪，展現對台灣的友誼與重視。

總統說，不論是面對自然災害或疫情的挑戰，多年來台灣與日本都同心協力度過難關，去年台灣疫情嚴峻的時候，日本也捐贈台灣疫苗，藉這個機會再次表達感謝之意。

她說，台日之間能夠建立深厚友誼，前日本首相安倍晉三的支持與付出扮演關鍵的角色，在這個月初，安倍不幸離世，令人難過、不捨，許多台灣民眾都表達哀悼，也都覺得安是台灣永遠的好朋友。

總統提到，還記得今年3月與安倍視訊會談的時候，安倍提到「台灣有事等於日本有事，以及日美同盟有事」，除了對區域安全有重要意義，也展現對台灣議題的關切。

總統說，近年來日本政府也在國際不同場域多次強調維持台海和平穩定的重要性。包括今年的日歐峰會、美日峰會、G7峰會及日本今年首度參與的北約峰會等等，這份對台灣的重視與支持，她非常感謝。

總統說，台灣作為國際社會重要一員，守護台灣不只是為了守護主權，更是因為就區域戰略安全而言，台灣是第一島鏈非常關鍵的防線，台灣會與日本以及其他民主夥伴，繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

除了安保議題之外，總統說，台灣與日本在許多領域都有緊密的合作，在經貿議題方面，台積電將與SONY合作在日本熊本縣設廠，相信這個計畫有助於台日雙方共同達成半導體的穩定供應。

由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」27日抵達台灣，包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。（編輯：翟思嘉）1110728