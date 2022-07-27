澳前防長訪國防院 關切台灣不對稱作戰

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（中央社記者陳俊華台北27日電）國防安全研究院指出，澳大利亞2位前國防部長近日來台訪問，關注中國未來2、3年可能變化，以及台灣不對稱作戰等議題。國防院認為，透過各國集體合作努力，才能建構對北京更有效嚇阻。

國防安全研究院在臉書發文表示，澳大利亞2位前國防部長安凱文（Kevin Andrews）與潘恩（Christopher Pyne）來台訪問，並且與國防院執行長林成蔚、國安所長沈明室、副研究員李哲全交流。

國防院指出，2位前防長關切中國國家主席習近平進入第三任期後，未來2、3年中國可能的變化，最近發生的地方金融問題，還有台澳都深受其害的中國經濟脅迫作為等。澳洲訪賓也詢問台灣的不對稱戰略，以及美國的戰略模糊、戰略清晰議題。

國防院學者表示，近期中國疫情肆虐、經濟成長放緩，並出現地方金融擠兌等問題，但應不致影響習近平進入第三個任期。未來習近平仍將持續推動各項議程，北京對內部問題的關注，可能更高於外部因素，並持續對各國的強勢作為與經濟脅迫。

國防院學者也說，不排除中國內部矛盾升高時，可能訴諸對外衝突，以凝聚團結一致對外的可能性。因此，各國應該有更好的嚇阻戰略，因應中國的軍事威脅與灰色地帶挑戰。

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國防院認為，不對稱戰略的目的，在於強化台灣的自我防衛能力，使解放軍認為台灣難以入侵，因而放棄武力犯台。但不可諱言，台灣也必須顧及國防安全各個面向，包括中國的灰色地帶威脅。

國防院表示，戰略模糊或戰略清晰所涉及的是戰略問題，行動比言詞更有說服力；透過各國的集體合作努力，才能建構對北京更有效的嚇阻。澳洲訪賓表示，美、日、澳、韓各國都高度關切台海和平穩定，各國應共同致力捍衛台海安全，並樂見台灣與區域國家強化相關合作。（編輯：張均懋）1110727