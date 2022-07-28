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吳釗燮款宴日訪團 石破茂：繼承安倍遺志與台合作

2022/7/28 08:49
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（中央社記者黃雅詩台北28日電） 外交部長吳釗燮昨晚宴請「思考日本安全保障議員之會」訪團，率團的日本前防衛大臣石破茂表示，日本前首相安倍晉三壯志未酬，訪團成員將承續遺志，維護民主與言論自由，並與理念相近、共享普世價值觀的台灣合作。

外交部上午發布新聞稿指出，由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」27日抵達台灣，吳釗燮設宴款待來訪的石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之，表達誠摯歡迎。

吳釗燮指出，此次訪團成員均為熟悉日本安保議題與區域情勢專家，特別是當前俄羅斯入侵烏克蘭，動搖國際社會基本原則，及中俄企圖聯手恫嚇周邊國家，危及印太區域和平穩定之際，該團來訪與台灣各界交換意見，不僅別具意義，且令人鼓舞。

吳釗燮也對日前不幸辭世的安倍表達深切悼念及感謝之意，強調將貫徹安倍意志，持續強化台日合作。

吳釗燮強調，中國妄圖武力統一台灣的野心日益明顯，引發包括日本在內的國際社會高度關注，感謝日本政府在國際場合多次公開強調台海和平穩定的重要性，並重申不允許以武力片面改變印太區域現狀的立場。台灣也將持續堅定捍衛國家主權，與理念相近夥伴加強合作，對抗來自威權主義國家威脅。

吳釗燮指出，安全保障涵蓋領域極廣，除傳統軍事防衛，其他諸如經濟層面的安全保障、錯假訊息、網路資安、關鍵基礎設施韌性及公共衛生等非傳統安全議題，都值得台日雙方進一步合作。

石破茂表示，感謝台灣對安倍晉三的厚意，安倍壯志未酬，訪團成員將承續遺志，維護民主主義與言論自由，並與理念相近共享自由民主人權及法治等普世價值觀的台灣合作。

石破茂另指出，台灣是世界排名第24、東亞排名第1幸福指數最高的國家，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要。對於吳釗燮就俄烏情勢的解析他深感贊同，未來也盼就國際法及軍事等角度，與台灣充分交換意見。

濱田靖一則表示不僅重視安保議題，也重視台日關係，台灣在區域中地位十分重要，台日應就若干議題建立類似同盟般的關係，加強互助合作。

出席晚宴者另包括日本台灣交流協會代表泉裕泰、國防安全研究院執行長林成蔚等，共同就國防、外交、供應鏈、「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）等經濟安保議題深入交換意見。（編輯：張均懋）1110728

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