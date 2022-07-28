蘇貞昌接見日本議員團 共議如何遏止中國武力擴張

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行政院長蘇貞昌（右）28日下午在行政院接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團等一行，與前日本防衛大臣石破茂（左）互動交流，歡迎他們來訪台灣中央社記者張皓安攝 111年7月28日

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天接見「思考日本安全保障議員之會」訪團，雙方皆關切中國的武力擴張破壞區域和平穩定；日本前防衛大臣石破茂也提及，想了解台灣如何看待美國核武在亞太地區的嚇阻能力。

蘇貞昌今天下午在政務委員羅秉成、黃致達、經濟部長王美花、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，以及外交部次長田中光陪同下，接見「思考日本安全保障議員之會」訪團；訪團成員包含石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

蘇貞昌致詞時表示，中國在這10年來持續擴張武力，軍艦、飛機不斷擾台，嚴重破壞台海穩定，中國艦隊也在西太平洋領域活動，或在南海擴建軍事設施，甚至俄國軍艦也從台灣東部海域與中國艦隊前往東海或日本海。

他說，這些可以看出台海周邊，以及西太平洋、印太地區的和平穩定，已經受到中國武力擴張的破壞。

蘇貞昌指出，日本已故首相安倍晉三曾說，台灣有事就是日本有事，且等同日本安保有事，而中國近日公開宣布台海是內海，日本經貿動線又與台灣海峽至為有關，台日之間不只是理念相同，安全各方面也相關。

他說，台日彼此經貿活動互惠互補，台積電在日本設廠加深雙方經貿合作，而台灣半導體在世界供應鏈有重要地位，因此對台灣的武力攻擊，除破壞區域和平穩定，更是破壞台灣在世界供應鏈上的地位，他期盼能就上述議題與訪團交換重要意見。

對於來訪目的，石破茂說，主要是希望能與台灣討論台灣政府與民眾以及北京當局如何看待俄烏戰爭，另外，也想討論台灣與美國如何看待目前的北大西洋公約組織。

石破茂贊同安倍晉三曾說的「台灣有事等同日本有事」，但他表示，為了避免這樣的事態發生，台日必須討論要進行哪方面合作，得到哪些具體成果。

他表示，此區域萬一遇到軍事衝突事態，為具體遏止中共的武力侵略舉動，美國、台灣、韓國、日本應該要有什麼法律根據或條約，或能動員什麼樣的部隊，來加強彼此的合作，這都是要共同具體思考的課題。

石破茂也說，他贊同部分人士指出，烏克蘭是因為放棄核武才遭俄羅斯侵略的看法，因此也想藉這次來訪，了解台灣如何看待美國核武在亞太地區的嚇阻能力。

今天雙方會面除討論區域和平穩定，也有溫馨插曲；石破茂致詞時突然致歉表示，他太晚發現今天是蘇貞昌的生日，來不及準備花束，空手前來，非常抱歉。

蘇貞昌笑著說，他2013年拜訪當時的自民黨幹事長石破茂時，恰巧也是石破茂生日，但他沒有帶禮物，因此今天的情況是剛好而已。（編輯：謝佳珍）1110728

行政院長蘇貞昌28日接見日本議員團時表示，台日彼此經貿活動互惠互補，台灣半導體在世界供應鏈有重要地位，因此對台武力攻擊，除是破壞區域和平穩定，更是破壞台灣在世界供應鏈上的地位，他期盼能就上述議題與訪團交換重要意見。中央社記者張皓安攝 111年7月28日

行政院長蘇貞昌28日下午接見「思考日本安全保障議員之會」訪團，前日本防衛大臣石破茂（圖）會中表示，贊同已故前首相安倍晉三曾說的「台灣有事等同日本有事」，但他也指出，為避免這類事態發生，台日需討論要進行哪方面合作、得到那些具體成果。中央社記者張皓安攝 111年7月28日

行政院長蘇貞昌28日接見日本議員團時表示，台日彼此經貿活動互惠互補，台灣半導體在世界供應鏈有重要地位，因此對台武力攻擊，除是破壞區域和平穩定，更是破壞台灣在世界供應鏈上的地位，他期盼能就上述議題與訪團交換重要意見。中央社記者張皓安攝 111年7月28日