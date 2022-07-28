生生用平板9月上路 蘇貞昌：政策改變世代

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（中央社記者賴于榛台北28日電）「班班有網路，生生用平板」政策9月上路。行政院長蘇貞昌今天表示，政策不是買一個蛋糕給孩子，而是要改變一個世代，請教育部如期如質推動，讓孩子數位學習環境更完善，老師備課越益輕鬆。

教育部今天在行政院會報告「班班有網路、生生用平板-推動中小學數位學習精進方案執行進度」。

教育部會後發布新聞稿指出，自今年起連續4年投入總預算達新台幣200億元，推動「班班有網路 生生用平板」政策，用於充實數位學習內容、行動載具與網路提升及教育大數據分析，擴充數位教學與學習軟硬體、班級無線網路環境及教師培訓增能等。

教育部說，未來教學平板將收錄適合中小學生使用的國內外數位學習資源，師生可透過教育雲端帳號（Open ID）登錄使用豐富的數位資源，預計9月同步讓全國師生使用。

教育部長潘文忠出席行政院會後記者會時說，為滿足偏鄉學習需求，平板部分偏鄉地區是一生一機，非偏鄉則是6班配1班（每6班補助1班配發），未來也會考量需求，增加平板配置。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，學習平板上的APP都須經過審查，並會將網站分為黑白名單，避免學生進入不適合的網站。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，此政策除購置學習載具，也補助各縣市與學校採購數位內容和教學軟體，藉由教材更生動、教學更多元、學習更有趣，培養下一代成為具有遠大眼光、恢宏胸襟與國際視野的大國民。

蘇貞昌表示，非常肯定教育部，也特別感謝行政院副院長沈榮津督導以及工程會協助，藉由「中央統一招標，縣市及學校自行選購」的新模式，讓採購效率大幅提高，短短9個月就讓採購的學習載具在今年9月前都能到校。

他說，在教育部的督導與全額補助下，22縣市已全數成立「數位學習推動辦公室」，也已規劃完整的數位教學增能培訓。

至於平板管理，蘇貞昌表示，教育部已在合約中要求廠商，如果載具故障，需在期限內修好，如修不好就要提供備品，以確保學生學習權益。

他說，政策不是買一個蛋糕給孩子，而是要改變一個世代，必須日新月異，年不同、百年銳於千載，請教育部如期如質完成政策，讓台灣孩子的數位學習環境更加完善，老師備課越來越輕鬆，也進一步帶動數位內容產業發展。（編輯：蘇志宗）1110728