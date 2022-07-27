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確保學校食安 中央將設「午餐科」、地方設輔導團

2022/7/27 11:52
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（中央社記者陳至中高雄27日電）教育部長潘文忠今天表示，為確保學校午餐的營養、安全，國民及學前教育署將整合設置專門科，地方則設置輔導團或輔導小組，集結有經驗的人力，全面提升午餐品質。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，今天議程聚焦在偏鄉中央廚房政策與校園食安議題。國民及學前教育署長彭富源在會中表示，食安是永續工程，行政院希望有個午餐專責單位，結合未來要推動的食農教育，以類似「午餐科」的方式整合。

學校午餐須定期監控營養調配、溫度、運輸交通路線等，都需要大量人力，但縣市多半只有衛生科2、3人負責，負擔過重。彭富源表示，將提供專款讓地方政府設置輔導團或輔導小組。

潘文忠會中接受媒體聯訪時進一步補充，偏鄉中央廚房政策投入新台幣63億元經費，過程中瞭解到，學校午餐要維持好的品質，很多細節需要兼顧，相關人力吃緊；行政院長蘇貞昌相當重視這個議題，希望國教署將原來綜合辦理學校衛生業務的單位，整合成一個專門的科。

潘文忠表示，地方政府也會有經費，讓縣市可集結有經驗的學校午餐秘書、營養師等，組成輔導團或輔導小組，希望藉此提升學校午餐品質和安全。（編輯：陳仁華）1110727

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