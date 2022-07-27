擴大不孕症補助 蘇貞昌：支持願意生夫妻預算無上限

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（中央社記者賴于榛台北27日電）擴大不孕症補助方案1週年，衛福部今天表示，截至25日為止，已有4萬4803件申請通過資格審查，其中2733對夫妻成功產下3070名嬰兒；行政院長蘇貞昌表示，預算沒有天花板，將全力支持願意生的夫妻。

蘇貞昌說，「1個很寂寞、2個會吵架、3個有裁判」，他向全國民眾催生第3胎。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成、衛福部長薛瑞元陪同下，出席助孕補助週年成果記者會；現場邀請獲得補助後、生出第1名、第1000名、第2000名及第3000名嬰兒的家屬到場，並致贈1萬元禮券。

蘇貞昌一到會場就笑盈盈，除與家屬閒話家常，也對著剛出生的嬰兒說，「頭髮比我還多耶」。

衛福部報告指出，去年7月1日推出擴大不孕症補助，截至今年7月25日止，已有4萬4803件申請通過資格審查，其中2萬7853件完成療程並通過補助費用審查，經費共新台幣20億796萬餘元；同樣結算至25日，已有2733對夫妻成功產下3070名嬰兒。

另外，由於多胞胎植入容易有多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒的發生，衛福部指出，台灣不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入比例，已自108年的72.7%提升至110年7月至111年3月的93.9%，僅次於紐澳的99.8%。

薛瑞元說，衛福部本來就有補助不孕症方案，但前部長陳時中認為起初的規模太小，因此要求國健署再提計畫，當時計畫規模約5、6億元，但蘇貞昌一口氣加到1年30億元，並且要求劍及履及執行。

薛瑞元說，根據目前進度，預計到年底將有上萬名嬰兒出生。

蘇貞昌致詞時說，他擔任院長多年，看到政府政策能協助運用新生命出生真的很高興，這不只是協助解決少子女化問題，而是政府需要幫助願意，也想要變成爸媽的夫妻減省支出。

他指出，擴大補助不孕症政策成果很好，這個預算將不會有天花板，若是不夠就動用預備金，只要爸媽願意，政府就會盡全力。

蘇貞昌說，後勤非常重要，所以下個月起育兒津貼也將從3500元調成5000元。（編輯：林淑媛）1110727