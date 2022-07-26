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蘇貞昌召開審核會議 112年度總預算8月底完成籌編

2022/7/26 20:56
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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院長蘇貞昌召開民國112年度計畫及預算審核會議，預計8月下旬提報院會通過後再充分對外說明；歲出主要用於擴大公共建設、少子女化對策，以及強化國防等政策。

羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌今天召開行政院112年度計畫及預算審核會議，這次會議是112年度總預算案初步審核結果，其中部分計畫尚在審議程序中，因此各項數字仍有增減可能，還未完全定案。

羅秉成說，112年度中央政府總預算案行政院將在8月下旬定案，並提報行政院會通過後，召開記者會對外充分說明。

他指出，112年度中央政府總預算案籌編，是依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，且在遵守財政紀律前提下，併同考量歲入歲出以維持適度成長，而歲出部分則配合施政重點，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策及強化國防等政策。

羅秉成表示，112年度總預算及特別預算，都依公共債務法規定籌編，債務舉借不超過歲出總額15%（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6%（存量）。（編輯：楊蘭軒）1110726

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