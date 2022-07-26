台北醫院50週年服務近百萬人 蘇貞昌允諾預算無上限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華新北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，部立台北醫院是衛福部最有力的部隊，為照顧新莊周圍近百萬人口，他承諾擴建中的急重症醫療大樓，政府要提供最充足、先進、完整的設備，「預算不要有上限」。

蘇貞昌上午在衛生福利部長薛瑞元、次長王必勝，以及民進黨立委羅致政、吳秉叡、蘇巧慧等人陪同下，出席衛福部台北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。

台北醫院院長鄭舜平致詞時說，這2年大幅翻修門診、住院、急診，引進高階設備，放射治療中心今天成立後，更是補足急重症缺口，並新聘30名主治醫師，軟硬體改善後，門診、住院都有大幅度成長，代表新莊民眾恢復對台北醫院的信任、肯定。

鄭舜平表示，斥資近新台幣41元擴建的急重症醫療大樓，如果沒有蘇貞昌大力協助是不可能推動；未來50年會繼續打拚，讓台北醫院更好、更茁壯。

蘇貞昌表示，部立醫院是衛福部最有力的部隊，這段時間肩負多少艱鉅任務，包括打疫苗32萬6000人次、PCR篩檢25萬3000件，不只照顧大新莊地區民眾，板橋民眾都來接受治療；鄭舜平更引進30名醫生，增加部立台北醫院量能。

蘇貞昌說，行政院核定擴建地上16層、地下4層的急重症醫療大樓，在薛瑞元新上任、王必勝擔任防疫指揮中心指揮官後，他特別交代，未來台北醫院所需的醫療儀器、設備，要提供最充足、先進與完整的設備，「預算不要有上限」。

薛瑞元指出，部立醫院過去在弊案風波下，讓民眾失去信心，許多建設、醫療改革無法進行；但蘇貞昌上任後大力支持部立醫院體系，無論是硬體改善、人力鬆綁，現在才能在疫情衝擊下，由部立醫院在第一線負責防疫工作。

薛瑞元表示，部立台北醫院放射治療中心啟用後，已跟國內主要醫學中心所提供醫療服務不相上下，期待台北醫院持續配合國家公衛政策，讓周遭百萬人口有更好的醫療服務。（編輯：林淑媛）1110726