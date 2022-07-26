林佳龍29日拜會新北民進黨團 宣示選舉陸戰開打

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（中央社記者王鴻國新北26日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍競選總部發言人李坤城今天表示，林佳龍29日將拜會民進黨新北市議會黨團，和議員參選人交換意見後，宣示選舉陸戰開打。

他說，林佳龍將配合各議員參選人在地方辦系列見面會、座談會及說明會，說明中央政府政績和政見，必要時，曾任台北縣長的行政院長蘇貞昌也會到場和林佳龍合體擴大造勢。

蘇貞昌連2天邀新北市議員參選人便當會；李坤城告訴中央社記者，會中許多人反映，新北市長侯友宜正展開地方座談及市政說明會，提及新北市政府推動學校裝冷氣及停車場興建等，但這些大多是中央協助及編列經費補助；蘇貞昌希望地方多辦說明會，宣導中央政績。

民進黨籍新北市議員張志豪說，蘇貞昌關心地方整體建設進度及過程，期待中央和地方合推建設及社會福利，尤其總統蔡英文領導團隊6年，政績有很大進步，希望大家全力對外說明「有政府，會做事」政績。

張志豪表示，各議員參選人將在宮廟、社區等任何活動，全力對民眾說明和闡述提高育兒津貼及班班有冷氣、生生有平板等政績，用政見及政績讓選民知道蔡總統政府和民進黨籍議員同一團隊，爭取認同。（編輯：李明宗）1110726