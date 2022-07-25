官邸便當會遭質疑 蘇貞昌：施政交換意見天經地義

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台灣期貨交易所「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮25日在台北圓山大飯店舉行，行政院長蘇貞昌（左3）與金管會主委黃天牧（左4）、期交所董事長吳自心（左）出席進行啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 111年7月25日

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）行政院長蘇貞昌今天下午表示，便當會是讓大家相互交換意見彼此了解，作為政務官，隨時了解行政院在各方所做的事情、與地方是否契合、並對自己政黨候選人加油支持，是天經地義的事情。

台灣期貨交易所下午舉行店頭衍生性金融商品集中結算開業典禮，蘇貞昌受邀出席，會前接受媒體短暫採訪。

台灣期貨交易所25日下午在台北圓山大飯店舉行「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮，行政院長蘇貞昌受邀出席並致詞。中央社記者徐肇昌攝 111年7月25日

媒體問及蘇貞昌今天和明天舉辦便當會，邀37名新北市議員參選人共商鼓勵民進黨新北市長參選人林佳龍「母雞加小雞」聯合競選策略相關內容。

蘇貞昌指出，他自己曾擔任過台北縣長，對新北市政非常了解，作為行政院長，要跟地方多接觸，因此特別藉機會約請新北市地方議員，大家聚在一起，對於中央和地方施政、以及地方需要，相互交換意見彼此了解。

媒體也提到今天林佳龍現身便當會的交流話題，蘇貞昌表示，林佳龍先前擔任交通部長時，對於新北市許多交通規劃以及各方建設，非常注意。

蘇貞昌說，林佳龍今天特別排開其他行程，趕來參加便當會，代表林佳龍的重視與誠意，各方交換意見，希望新北市更進步，各方團結合作。

有媒體質疑便當會恐行政不中立，蘇貞昌表示，作為政務官，隨時了解行政院在各方所做的事情、與地方是否契合、並對自己政黨候選人加油支持，是天經地義的事情。（編輯：黃國倫）1110725