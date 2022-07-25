蘇貞昌：鼓勵家長評估相關資訊 帶幼兒打疫苗

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（中央社記者陳俊華台北25日電）指揮中心今天說，經實地訪查，幼兒疫苗接種站都設在交通便利、多有空調或通風良好地點；行政院長蘇貞昌表示，鼓勵家長能在評估相關資訊後，帶家中幼兒前往各接種站施打疫苗。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心的安排、規劃並實地訪查確認，使6個月到4歲幼兒的疫苗施打作業能順利進行，請指揮中心鼓勵家長能在評估相關資訊後，帶家中幼兒前往各接種站施打疫苗。

蘇貞昌說，指揮中心上週已宣布，50歲以上長者及18歲以上因工作而有出國需求者，可施打第4劑疫苗，請指揮中心持續依施打情形盤整疫苗數量，進行必要採購；也請符合資格的民眾前往施打，提高自身保護力。

指揮中心在會中報告指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.7%，第2劑為85.7%，第3劑為71.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.7%，第4劑施打率則為6%，累積施打已超過5919萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。

指揮中心表示，滿6個月至4歲幼兒的輝瑞疫苗合約已在洽談中，截至23日幼兒第1劑莫德納疫苗已接種3.7萬人，戶籍人口接種率為4.6%，社區涵蓋率為30.5%。經實地訪查，接種站都設置在交通便利、多數有空調或通風良好地點，現場引導動線的醫護人員充足，也設有臨時哺乳室或尿布檯供家長使用。

指揮中心說，截至23日止，5到11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.8%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為41.2%。其中6到11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約17.4萬人次；5到11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約80.3萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約41.7萬人次。

指揮中心指出，12到17歲青少年第3劑施打約68萬人次，戶籍人口接種率達57.3%，社區涵蓋率達75%；75歲以上長者第1劑為80.6%，第2劑為76.3%，第3劑為65.6% 。

指揮中心也說，65到74歲長者第1劑接種率為89.7%，第2劑為87.1%，第3劑為79%；其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.1%，若以符合接種間隔者計算則已達96.3%，第4劑接種率則為26.9%。（編輯：張良知）1110725