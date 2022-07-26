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入境何時鬆綁為0+7 蘇貞昌：國境開放要謹慎評估

2022/7/26 10:35（7/26 11:03 更新）
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（中央社記者陳俊華新北26日電）外界關注入境檢疫何時可鬆綁為0+7？行政院長蘇貞昌今天說，國內疫情逐步下滑，會視狀況逐步開放各種措施，讓民眾進入更活絡的正常生活；國外疫情再起，國境開放仍要小心謹慎評估。

蘇貞昌上午出席衛福部台北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。

外界呼籲政府跟上國際腳步，入境檢疫放寬為0+7。蘇貞昌受訪時表示，國內疫情逐步下滑，民眾各方面都配合得很好，會視疫情狀況開放各種措施，讓民眾進入更活絡的正常生活；但國外疫情再起，對於國境開放，還是要小心謹慎評估。

另外，蘇貞昌昨天和今天分批邀37名新北市議員參選人，在官邸舉辦便當會，共商鼓勵民進黨新北市長參選人林佳龍「母雞加小雞」聯合競選策略相關內容，遭疑黨國不分。

蘇貞昌說，民主政治就是政黨政治，他利用午休時間自己買便當，在官邸邀請民意代表了解地方民意，是再平常不過的事。

至於美麗島民調指總統蔡英文、蘇貞昌支持度都上升，蘇貞昌說，最感謝民眾支持配合、行政團隊努力、立法院黨團及立委的支持，在蔡總統領導下，防疫做到被世界肯定、經濟創11年新高，各種加薪、減稅、增福利都在推展，希望大家團結合作，一方面對抗疫情、一方面讓經濟更好，政府會持續努力。（編輯：張均懋）1110726

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