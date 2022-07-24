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蘇貞昌邀林佳龍和議員參選人便當會 共商聯合競選

2022/7/24 22:07
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（中央社記者王鴻國新北24日電）行政院長蘇貞昌雖沒有接下民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部的榮譽主委，但明後天將連續辦3場便當會，邀37名新北市議員參選人共商鼓勵「母雞加小雞」聯合競選策略。

林佳龍今天接受媒體聯訪時表示，蘇貞昌真的是行動派，接見他後就馬上安排要跟37名市議員參選人「便當會」，明天跟後天聽取大家的意見，鼓勵大家能夠聯合競選。

林佳龍表示，感謝蘇貞昌以行動來做「桶箍」，把新北市所有的母雞跟小雞「箍」在一起，形成一個最強的競選團隊。蘇貞昌也說，過去在擔任台北縣長、行政院長的時候有很多秘境的景點，有機會可以安排私底下走走看看，了解新北市建設過去、現在到未來的發展。

林佳龍表示，蘇貞昌不管是競選經驗還是施政的經驗，都可以指導參政者做人民的靠山，所以蘇貞昌就是他的後盾，一起做人民的靠山，不是當人民遇到問題、無處申訴，包括恩恩案、很多過勞的公務員發生悲劇等，政府都要做人民的靠山，他會有肩膀來扛起保護人民的責任。

林佳龍競總發言人李坤城表示，林佳龍明天會和市議員參選人拍競選定裝照。蘇揆將於明後天分3梯和林佳龍和新北市議員參選人在院長官邸舉辦便當會，彼此就選情交換意見。（編輯：唐聲揚）1110724

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