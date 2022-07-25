蘇貞昌：防疫政策調整 應評估國際經貿情勢影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，防疫政策調整除應預估疫情趨勢，也應評估政策對台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫基礎上，讓台灣能持續與世界接軌。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌表示，目前已有多數國家針對自身的防疫政策，進行調整放寬，而台灣正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，相關防疫措施的調整，不僅牽動民眾對政府防疫的信任，也關乎台灣是否能夠與世界持續進行貿易及互動往來。

蘇貞昌說，台灣在防疫政策的調整上，除應預估台灣未來可能的疫情趨勢，並滾動進行相關防疫措施的檢討外，也應預先評估政策對台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌，也讓世界各國願意並持續與台灣交流互動。

蘇貞昌指出，目前每週入境人數雖上升，但仍維持在總量限制內，請指揮中心持續盤整防疫旅館等相關量能，為使旅客在長途飛行後，能儘速完成通關程序，請指揮中心與交通部滾動調整，優化機場優先通關通道及引導服務。

蘇貞昌也特別感謝機場醫護人員，為配合航班時間，多數時間需穿戴全套裝備，連夜整備並進行採檢備極辛勞，請指揮中心適時鼓勵與慰問。

指揮中心在會中指出，全球疫情上週增加7%，另因值暑期旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，鄰近國家病例增幅更大，日本增幅71%、韓國高達85%、菲律賓也達31%，各國因檢測量縮減，可能低估病例數。

指揮中心說，國內全國新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例為99.53%，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出BA.5本土病例，且境外移入病例數呈上升趨勢，入境採檢陽性率連續6週上升，上週整體採檢陽性率為4.59%，

指揮中心表示，境外移入病例中，持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，另檢出1例BA.2.75亞型，將持續關注並監測變異株對疫情影響；7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，20日單日入境6341人為近期高峰，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，防疫旅宿使用率也有增加趨勢。（編輯：蘇龍麒）1110725