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蘇揆：無閣揆任競總榮譽主委前例 但會努力助選

2022/7/23 13:34（7/23 14:06 更新）
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對於是否加入民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊或擔任榮譽主委，行政院長蘇貞昌（前中）23日表示，過去沒有行政院長在當主委、榮譽主委前例，容易被質疑行政不中立，但會努力助選，這是天經地義。中央社記者李卉婷攝 111年7月23日
對於是否加入民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊或擔任榮譽主委，行政院長蘇貞昌（前中）23日表示，過去沒有行政院長在當主委、榮譽主委前例，容易被質疑行政不中立，但會努力助選，這是天經地義。中央社記者李卉婷攝 111年7月23日
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍昨天拜會行政院長蘇貞昌，引發是否加入競選團隊話題，蘇貞昌今天出席活動表示，沒有前例，容易被質疑行政不中立，但仍會努力助選。

蘇貞昌今天出席二峰圳百年紀念典禮會前接受媒體聯訪表示，林佳龍過去當交通部長擘劃各地交通建設，著有成績，對他的能力很有信心，並且約請新北市公職地方議員，一起來為林佳龍助選。

至於是否加入林佳龍競選團隊，或擔任榮譽主委。蘇貞昌說，過去沒有行政院長在當主任委員、榮譽主任委員前例，容易被質疑行政不中立，但會努力助選，這是天經地義。

針對屏東種樹百里2.0工程，是否因應交通壅塞實施配套措施，蘇貞昌指出，屏東墾丁每年超過600萬遊客享受國境之南風光。30多年前，他當縣長時種樹百里，有些樹少了、死了，要把它補足，而種樹百里2.0要把所有的電纜、電線、電桿地下化，以後整條屏鵝公路長達100多公里，只有綠樹、美麗的花。

蘇貞昌強調，完成後一定非常壯觀，成為未來全台要建設綠色隧道最好典範，而所種的樹都經過林業試驗所逐一盤點，一定是原生種，也是最適合地方的樹。施工期間難免會有交通陣痛期，經警方疏導措施，也大為改善，希望共同體諒。

另外，石斑魚入中小學生營養午餐，被認為救石斑魚成效有限。蘇貞昌回應，台灣石斑魚優質，平常因價值高，並不是家家戶戶吃得到，中國無理打壓，我們不但要挺身為漁民，也藉這個機會讓全國的孩子不分貧富，同時吃到優質美味的石斑魚。（編輯：郭諭儒）1110723

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