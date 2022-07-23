林佳龍：選新北市長 蘇貞昌是最大靠山

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天說，行政院長蘇貞昌任台北縣長時政績卓著，相當支持新北建設，是他競選最大靠山；他請益蘇貞昌時，蘇貞昌認為選情精彩可期，大有可為。

林佳龍上午到泰山區頂泰山巖參香，接受媒體聯訪表示，昨天拜訪他當交通部長時的大家長、老長官蘇貞昌，而新北大部分建設，有些是行政院支持的前瞻基礎建設計畫，或蘇貞昌任台北縣長時打下的基礎。

他說，包括增設國道1號林口交流道匝道、捷運路網及23個停車場等，都是蘇貞昌大力支持新北，新北確實分到較多資源；不過，停車場建設相對執行力較差，約只5成，還有5個停車場未發包，他將加速推動。

林佳龍轉述，蘇貞昌認為民進黨雙北選戰為「雙箭頭、雙引擎」，要聯手共榮共好，希望他扮演領頭羊；民進黨非常團結，短時間組競選團隊，選舉精彩可期、大有可為。

他說，蘇貞昌對新北如數家珍，推薦淡水漁人碼頭、一鄉鎮一特色等政績，彼此相約實際走訪並往前發展；他也邀蘇貞昌在競選期間，以執政團隊立場向新北市民說明中央政府對新北建設的支持，蘇貞昌答應幫忙。

林佳龍表示，與蘇貞昌見面只討論政策與政績、雙北首都圈跨域治理，沒討論具體榮譽職務，蘇貞昌扮演大家長的「桶箍」角色已超越職務名稱。

他說，競選總部團隊都是蘇貞昌栽培的人才，包括主任委員林錫耀、總幹事吳秉叡、組織群召集人張宏陸及文宣群召集人蘇巧慧，將在蘇貞昌打下的基礎團結勝選。

至於競總原指蘇貞昌女兒蘇巧慧將出席參香活動，但林佳龍表示，文宣工作非常多，包括識別系統、口號等要定調，本來就沒預期蘇巧慧會出席。

吳秉叡說，營造團結氣氛場合會另外安排，或許通知過程有誤，且蘇貞昌願為林佳龍站台，為政策提供支持，比掛榮譽職務強太多，相信很快就會陪林佳龍在新北訪視。（編輯：李明宗）1110723